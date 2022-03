Az egyik a minőség, aminek fontosabbnak kellene lennie, mint az árnak. Sőt, sokszor a gyengébb minőségű abroncs a végén még többe is kerül, mint egy drágább, magasabb minőségű modell. Hogy miért? Például azért, mert egy jobb minőségű abroncs magasabb futásteljesítménnyel rendelkezik, így nem kell olyan gyakran cserélni. Másrészt figyelni kell az üzemanyag-fogyasztásra is, és míg egy prémium kategóriás abroncs kevesebb üzemanyagot fogyaszt, egy olcsóbb, budget abroncs akár literekkel is többet száz kilométerenként. Ha ezeket összeszámoljuk, rájövünk, hogy megéri megvenni a drágább abroncsot. Úgy, hogy az abroncsokat nem egy szezonra vesszük, hanem akár 4-5 évre is. Természetesen az, hogy meddig használhatunk egy nyári gumit, attól függ, hogy mennyire van lekopva az abroncs. A profilmélység mellett azonban az is számít, hogy milyen idős az abroncs. Ha valaki nagyon keveset autózik, lehetséges, hogy azelőtt le kell cseréltetnie az abroncsot, mielőtt az elkopott volna. Hisz az évek is nyomot hagynak a gumin, olyan mikrorepedéseket, melyekkel már nem biztonságos a közlekedés.

205 50 R17 nyári gumik esetében melyik kategória kinek való?

Aki például keveset autózik, és azt is jobbára száraz utakon teszi, érdemes lehet egy középkategóriás abroncsot vásárolnia. Melyek jól teljesítenek, kiváló ár-érték aránnyal, és megbízhatóságukkal ideális választás. A nagy teljesítményű autók számára természetes a nagy teljesítményű abroncs megvásárlása. A széles kínálat pontosan azért van, mert a kereslet is ezt indokolja. Ahány autó, ahány ember, annyiféle szempontrendszer és annyiféle ideális választás.

Az alsókategóriás abroncsok használatától ugyan óva intenek a szakemberek, de amikor anyagilag tényleg korlátozottak a lehetőségek, akkor inkább vásároljunk egy alacsony árú abroncsot, semmint kopott gumival menjünk az utakon. Ez még mindig a jobb megoldás. A középkategória képviselői egyre jobban fejlődnek, erősödnek, az ilyen abroncsok általában megbízhatók, érdemes azonban elolvasni a teszteredményeket, felhasználói értékeléseket, hogy reális képet kaphassunk az abroncsról. A prémium kategóriában is sokféle gyártó modelljeivel találkozhatunk, egyéni igényeink szerint találhatjuk meg a számunkra ideális gumit.



A 205 50 R17 nyári gumik esetében is rendre a prémium kategória abroncsai végeznek az élen a teszteken és bár nincs egyetlen, releváns rangsor, azért látszik, hogy melyek a legjobbak. Egyébként ha egy webáruházban keresgélünk, akkor nézzük meg azt is, hogy melyek a legnépszerűbb abroncsok, hisz általában a találatokat népszerűség, eladott darabszám alapján is lehet rendezni, és ebből is sok információt megtudhatunk az adott abroncsról.

Mit kínálnak a prémium gyártók?

A prémium abroncsok közül 205 50 R17 nyári gumi méretben is vannak olyanok, melyek valamilyen szempontból kiemelkednek a többi közül. Ilyen például a Michelin Pilot Sport, ami lenyűgöző teljesítményt nyújt a nedves úton kanyarodáskor és fékezéskor is. Aki ilyen szempontokat tart elsődlegesnek, jegyezze fel ezt a modellt. Ami egyébként szintén a legjobb az aquaplaning teszteken. Hogy ez mit is jelent? Amikor sok víz van az úton, azt a guminak gyorsan el kell vezetnie, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat az út és az abroncs között. Ha ugyanis elvész ez a kapcsolat, akkor az autó úgymond felúszik a vízre, és elveszti az irányíthatóságát. A száraz úton is jól teljesít a Michelin Pilot Sport, de ugyanígy kiváló a Continental PremiumContact 6 és a Pirelli P Zero is. A nedves utakon a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 és a Falken Ziex ZE310 is remek választás.



A vásárlás előtt mindig mérlegeljük a lehetőségeket és az igényeket, és ne feledkezzünk meg megadni a pontos méretet: 205 50 R17 nyári gumi.

(X)