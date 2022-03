A jelzőrendszeres segítségnyújtást a kistérségi egyesített szociális intézmény saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, 65 év fölötti, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére ajánlja, hiszen a kis eszköz gyors segítséget tud biztosítani krízishelyzetekben.



Állandó készenlét



– A jelzőrendszeres segítségnyújtást nagyon jó lehetőségnek gondolom, hiszen olyan személyeknek nyújt biztonságot, akik ugyan már segítségre szorulnak, de még nem szükséges például, hogy bentlakásos idősek otthonába kerüljenek. Ez a fajta segítségnyújtás állandó készenlétben működik. 2019-től egy korszerű rendszerhez csatlakoztunk. Az igénybevevő otthonában a nap 24 órájában működő jelzőkészüléket helyeznek el. Ha baj történik, egyetlen gombnyomással kérhet segítséget a központból. A segélyhívásra kétoldalú beszédkapcsolat jön létre, amely lehetőséget nyújt, hogy a diszpécserszolgálat felmérje a segélykérő helyzetét, és küldje az azonnali segítséget, vagy néha elég, ha csak szóban megnyugtatja a hívót. Szükség esetén akár mentőt hív, vagy riasztja a készenlétes gondozót, aki az ellátott lakásán 30 percen belül elhárítja a vészhelyzetet vagy megszervezi annak elhárítását – foglalta össze Csiba Erzsébet, a kistérségi egyesített szociális intézmény vezetője.



Erre a lehetőségre az intézményvezető a legutóbbi térségi ülésen is felhívta a környék polgármestereinek figyelmét. Kiemelte, a szolgáltatás a Mosonmagyaróvári járás valamennyi településén elérhető. Cseh Benjamin dunaszigeti polgármester a térítésidíj-köteles szolgáltatás költségeiről érdeklődött.



– 37.620 forintos nyugdíj alatt ingyenesen vehető igénybe a szolgáltatás. Ettől 75.525 forintig naponta 25 forint, efölött 50 forint az eszköz napi költsége – részletezte az intézményvezető.



Csiba Erzsébet a Kisalföld érdeklődésére kifejtette: jelenleg több mint 300-an használják a készüléket a térség majd valamennyi településén.



Sajnos a koronavírus miatt sok idős személy, aki a szolgáltatást igénybe vette, életét vesztette, elköltözött vagy bentlakásos intézménybe került. Éppen ezért csökkent a használók száma, sok készülék felszabadult.



Hasznos eszköz



– Mindenképp ajánlom ezt a hasznos berendezést, ami apró, könnyű a használata, és már nagyon sokszor segített a balesetekből, betegségből, bűncselekményekből vagy tűzesetből származó krízishelyzetekben. GPS-helymeghatározásra is képes, így például az is beállítható, hogy a központban jelezzen, ha az idős személy elhagyja a település vagy akár otthona határát. Előfordult már, hogy egy idős néni táskáját ellopták, és a készülék segített a megtalálásában. A diszpécser szükség esetén a mentőket is hívja, ha olyan súlyos a baleset, de van benne elesésérzékelő is, illetve jelez, ha tölteni kell – fejtette ki az előnyöket Csiba Erzsébet.



Egyre nagyobb az igény az idősellátásra



Az intézményvezető szerint azért is fontos a szolgáltatás, mert kevés a hely a bentlakásos idősek otthonaiban. A 35 férőhelyes gondozóház várólistáján 193-an szerepelnek, a 65 férőhelyes Aranykor Idősek Otthonába 221-en jelentkeztek, míg a Virágoskert Idősek Otthonába, mely 20 férőhelyes, 69-en.



– Jó a kapcsolatunk a hospice-házzal, a Karolina-kórházban sajnos kevesebb ágy van az ápolási és a krónikus osztályokon. Egyre nagyobb az igény az idősellátásra, a fenti szolgáltatással viszont biztonságban tudhatják az érintettek idős szeretteiket – búcsúzott a szakember.

További információ kérhető, illetve jelentkezni az alapszolg­[email protected] e-mail-­címen vagy a 06-96/206-041-es és a 06-20/851-2781-es telefonszámon lehet.



