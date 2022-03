A bábolnai ménes mindig is világhírű volt. Az utóbbi években újra egyre több saját tenyésztésű ló ér el kiemelkedő eredményt nemzetközi versenyeken is. Arktisz sikere kapcsán Haál Gábort, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatóját kérdeztük.

– A lótenyésztés rengeteg odafigyelést és nyomon követést igényel és természetesen sokévnyi türelmes munkát. A ménesbirtok három fajta fenntartásáért felelős: a Shagya-arab mellett az arab telivér és az angol telivér tenyésztése a kiemelt feladatunk. Az angol telivér esetében hat évvel ezelőtt a munkát fokozottabb odafigyeléssel, az addigi értékek megtartása mellett intenzívebb irányba tereltük. Az új egyedek vásárlása mellett technikai fejlesztéseket végeztünk és egy olyan úton igyekszünk haladni, ahol a múltat szem előtt tartva egyre jobb lovakkal dolgozhatunk majd.

A ménesben a vásárlás mellett egy-egy ló bérbevételére is van lehetőség. Utóbbi esetben a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok marad az egyed tulajdonosa, a bérlő válik a ló futtatójává. Ebben az esetben a futtató minden versenyzéssel kapcsolatos döntés felett rendelkezik. – Véleményem szerint ez egy hatékony módszer, hiszen így minden ló kipróbálására lehetőség van. A tenyésztésben fontos információk időben kerülnek vissza hozzánk, ez a szakmai munka folytatásához elengedhetetlen. Ezek mellett azt tapasztaljuk, hogy a futtatók és a trénerek ugyanúgy törődnek az állatokkal és gondoskodnak róluk, mintha a sajátjaik lennének. Arktisz is egy ilyen ló, akit egy futtatói kör versenyeztet és Molnár Orsolya edz. Úgy látom, hogy Bábolna jó híre szakmai berkekben továbbra is töretlen, sőt, külföldön talán még elismertebb, mint itthon. Nem reklámozzuk magunkat, hiszünk benne, hogy az eredmények magukért beszélnek majd.

Arktisz vetélytársa előtt.

Arktisz a kezdetektől fogva Molnár Orsolya kezei alatt készül. A tréner elmondta, az angol telivér kétévesen játszi könnyedséggel nyerte meg első versenyét. Ezt követően kisebb műtétre volt szükség, de háromévesen elhozta többek között az Alagi Díjat is, ami a hároméves telivérek egyik legnagyobb erőpróbája a derby előtt.

– Nagyon jó képességű ló. A közelmúltban légúti problémák nehezítették a felkészülést, ezért óvatosabbak voltunk a versenyen. A White Turf olyan szempontból különleges verseny, hogy egy tó jegén zajlik. A felületet különböző módokon kezelik, így a lovak egy havas pályán futnak speciális patkókkal. Az első nap a futófelület vizsgálata alapján a szervezők biztonsági okokból 800 méteresre csökkentették a távot, a második héten viszont már az eredeti, 1800 méteres távot futották. Mindkét számban második lett Arktisz, bár a második futást csak feltételesen terveztük, mivel a harmadik heti nagy versenyre szerettünk volna készülni. Végül a tavalyi kihagyás miatt inkább nem indultunk, de az a Mordred, akivel Arktisz végig versenyben volt, végül második lett a számban, így kétségtelenül nekünk is lett volna esélyünk. Molnár Orsolya elmondta: most, a tavaszi szezon előtt kis pihenés vár Arktiszra, és remélik, egy nap tenyészmén is lehet belőle.

– Nagyon jó karakterű állat, a végsőkig hiszek benne. A bábolnai lovakkal jók a tapasztalatok. Mint láthatjuk, Arktisz is több százezer, akár millió dollárt nyert, francia és angol lovakat volt képes maga mögé utasítani. Ezért a Bálványos Futtatói Kör köszöni a lehetőséget a Bábolna Ménesbirtoknak és Haál Gábornak.