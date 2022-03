Sok-sok bizonytalanság után április elején megnyithatnak a húsvéti vásárok Bécsben. A látogatók négy klasszikus helyszínen – a Freyungon, az Am Hofon, a Schönbrunni Kastélynál és a Franz Jonas Platzon – merülhetnek el a húsvéti dekorációk, kézműves ékszerek és kerámiák, kézzel készített ajándéknak valók és finomságok rengetegében.

A négy vásár közül az Ostermarkt Am Hof a legnagyobb a maga hetven standjával, itt április 1-18. között reggel 10-től este 9-ig várják az érdeklődőket. Az Altwiener Ostermarkt auf der Freyung szintén április 1-jén nyit, de itt egy órával előbb, 8-kor van a záróra.

A Schönbrunni Kastély előtt felállított húsvéti vásár a többihez képest egy nappal később, április 2-án kezdődik, viszont április 19-ig tart nyitva. Itt kell a legjobban igyekezni, mert a standok már 18.30-kor bezárnak. A fogadóudvar legnaposabb részén rendezik be a gyereksarkot, ahol változatos programokkal várják a kicsiket. Készíthetnek húsvéti asztali díszt és lesz körhinta is. Ha a járványhelyzet engedi, a szervezők ukrajnai menekült gyerekeket is szeretnének vendégül látni itt.

Kézzel festett tojások a Schönbrunni Kastélynál lévő húsvéti vásárban

Forrás: FOTOFALLY

Már javában tart a nagyüzem a Franz Jonas Platzon található húsvéti vásárban, ahol április 17-ig, 8:30 és 21 óra között lehet végigböngészni a kínálatot vagy ráhangolódni a húsvétra.

Amennyiben a járványhelyzet nem változik, a húsvéti vásárokat bárki látogathatja, a gasztronómiai részekre azonban csak oltottak vagy gyógyultak mehetnek.