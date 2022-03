A toner a nyomtató lelke?

Valahogy úgy. Pedig sokan azt gondolják, hogy ez csak egy kiegészítő kellék, ami nélkül persze nem megy a nyomtatás, de alapvetően sok köze nincs a rendszer optimális működéséhez. Valójában nagyon is van. Azért érdemes ezt tudatosítani, mert így kellő odafigyelés övezheti a beszerzés pillanatait.

A népszerű HP toner az egyik legtöbbet vásárolt variáció. Több típusa is elérhető, amiket nem ildomos összekeverni egymással. Rögtön vissza is csatolunk az előző mondatokra: mivel a festékkazetta az eszköz lelke, ezért a pontos széria kiválasztása kulcsfontosságú! Nem elegendő a márkanév ismerete, hiszen egyetlen vállalat égisze alatt több tucatnyi nyomtató születik meg, és kerül be a piaci körforgásba. Ha a precíz adatok megvannak, akkor a továbbiakban nem jelenthet kihívást a beruházás. Egyúttal kivédhetőek azok a kellemetlenségek, amik a figyelmetlenség kísérő jelenségei.

Mi történik akkor, ha nem megfelelő toner kerül a nyomtatóba?

Sokan legyintenek erre a felvetésre: mi baj történhetne? Semmi! Ám ez nem az igazság. Konkrétan akár teljesen használhatatlanná is válhat a berendezés. Ebben nincsen semmi meglepő. Például ha a minőségi CE285A toner helyett valami teljesen más sorozatszámú verzió lép színre, azt a gép képtelen értelmezni. És bár próbál majd együttműködni, végül ez az igyekezet a rendszer totális meghibásodásához vezethet.

Még jó, hogy a szervizeltetés vagy a csere egy az egyben kivédhető némi tudatossággal és koncentrációval. Ezzel az egyszerű, ugyanakkor nagyszerű módszerrel évekkel nyújtható meg a nyomtató élettartama.