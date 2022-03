– Bárkinek nagy élményt jelenthet lőni egy íjjal, elhajítani egy lándzsát vagy dobócsillaggal eltalálni egy célt, erre lehetőséget is adunk a bemutatóink végén – mondja el Németh Zsolt, a Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Egyesület vezetője.

A négy évvel ezelőtt alakult, mára 18 főből álló csapatot, amelynek tagjai elsősorban Nagycenkről és a környező településekről kerülnek ki, a történelem és a lovak szeretete tartja össze.

– Megfogott a végvári vitézek kora, mert ebből az időszakból rengeteg mindent lehet szemléltetni: egy könnyűlovas harci bemutató részét képezik a szálfegyverek, az íj, a dobócsillag, tehát az ősi fegyverek, de már megjelenik az elöltöltős puska is. Ehhez kerestem magam mellé társakat, sok esetben egy jelentkező hozta maga mellé a családtagjait is – ad betekintést a kezdetekbe az elnök. Falunapokon, fesztiválokon lépnek fel, de tartanak élő történelemórát is.



A bemutatókra sokat készülnek, a Nagycenk önkormányzata által biztosított területükön egyre többen követik nyomon a gyakorlásokat is.



– Természetesen egy harci bemutatón is a biztonság az első, hiszen a tagok szabadidejükből áldozva, polgári foglalkozásuk mellett csinálják, és a vasárnapi vívások után hétfőn épségben kell megjelenniük a munkahelyükön. Ez a biztonság pedig sok gyakorlással, a koreográfiák pontos elsajátításával érhető el. Többen rendelkezünk lovas- oktatói végzettséggel is, hogy a tagok felkészítését szakszerűen végezhessük – tudtuk meg a látványos bemutatók hátterében folyó munkáról. Egyre több hölgy is tagja a csapatnak, akik ugyanolyan elánnal vetik bele magukat egy kopjás rohamba, mint férfitársaik. Emellett a hölgylovasok készülnek egy látványos karusszel előadásra is, ahol páros számú lovas különböző alakzatokat mutat be zenére.



– A március 15-i nagycenki megemlékezés előtt forradalmi hangulatot szeretnénk teremteni a faluban. Ebben a segítségünkre lesznek a „Czenki” Néptáncegyesület tagjai, akikkel együtt egy hamisítatlan lovas-zászlós-táncos verbuválást szervezünk több megállóhelyen, hogy minél többeket invitáljunk a helyszínre – szólt a közelgő nemzeti ünnep terveiről Németh Zsolt.