A közelmúltban jelentette be a Tesco anyavállalata, hogy a gyenge kereslet miatt fokozatosan kivezeti áruházai polcai­ról a CD-ket. A magyarországi Tesco üzletekben már egy ideje nem forgalmazzák ezeket. Megkeresésünkre az áruházlánc sajtóosztálya azt is elmondta, hogy az alacsony kereslet miatt márciustól a DVD-ket is kivezetik az állandó kínálatból. A jövőben kampányszerűen, pár hetes időtartamra 1–2 DVD-ajánlat lesz majd elérhető az áruházaikban. Próbáltunk inkonfármicókat szerezni, arról, hogy mik a Media Markt tapasztalai, és hogy terveznek-e hasonló lépést, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz a megkeresésünkre.

Győrben nincs sok lehetőség vásárolni

Győr utolsó, csak CD-k eladására szakosodott lemezboltja közel egy éve zárt be. Mednyánkszki László, az üzlet egykori tulajdonosa elmondta, hogy az utolsó években szinte nullára esett az érdeklődés ezek iránt a hanghordozók iránt.

A belváros szívében működő Play Records használt hanglemezek és CD-k eladásával foglalkozik. A 2017-ben megnyitott üzlet tulajdonosa, Hoffer Albert több mint harminc éve aktív résztvevője a hanglemez­piacnak. Üzlete megnyitása előtt a vevői oldalról mint DJ és gyűjtő szerzett tapasztalatokat. Mint elmondta, úgy látja, hogy Magyarországon az internet széles körű elterjedésével zuhant meg a lemezpiac. A ’90-es évek végén sok üzlet be is zárt. Ezzel szemben külföldön inkább csak egy megbicsaklást lehetett tapasztalni. Azt látja, hogy 10 évente felélénkül a kereslet. Legutóbb 2012-ben kezdődött egy nagy felvásárlási láz, ami idővel alábbhagyott. Napjainkban ismét egy felívelést lát a lemezpiacon.

Azt azonban kiemelte, hogy a vinyl- (közismertebb nevén bakelit-) lemezekre sokkal erősebb az érdeklődés, mint a CD-kre. Hozzátette, hogy szerinte ezekhez nem kapcsolódik olyan kultúra, mint a vinylekhez. Akármennyire gondosan is kezelik őket, a minőségük romlik, míg egy vinyl 40–60 év múlva is ugyanazt a hangzást adja, mint eredetileg. Kérdésünkre, hogy kik a vásárlói a lemezeknek, azt mondta, nem lehet konkrétan behatárolni. A tinédzserektől az idősekig vásárolják. Van egy gyűjtői réteg, akik sokszor nem is az előadó miatt veszik, hanem például mert a borítóját egy művész készítette, és ettől lesz értékes számukra.

Az online piacon újra aranykorát éli a CD

Magyarország legnagyobb online piactere, a Vatera arról számolt be, hogy két éve még a reneszánszát élő vinyllemezből fogyott több, tavaly viszont a CD vette át a vezetést. A 2019-es évhez képest több mint 35 százalékkal több zenei CD fogyott 2021-ben, míg a vinylek eladásai közel 20 százalékkal estek vissza. 2021-ben közel 31 ezer darab zenei CD talált gazdára a Vaterán, utoljára 2011-ben fogyott hasonló mennyiség.

A zene nem áll meg, csak a szokások változnak

A Mahasz éves összesített adataiból is az derül ki, hogy Magyarországon csökken az eladott zenei CD-k száma. 2019 és 2020 között közel 22 százalékkal, 577.328 darabra csökkent ezek eladása. A vinyllemezek hazai eladásai 156 ezres és 157 ezres darabszám között stagnáltak ugyanebben az időszakban.

„Egy természetes folyamat, hogy a fizikai példányok rajongói átterelődnek más platformokra, ahol akár használt forrásból bővíthetik gyűjteményüket. Magyarországon stagnálásra számítunk új CD-eladások tekintetében, hisz az online zenehallgatás egyértelműen meghatározza a piacot. A streamingbevételek további emelkedése ugyanakkor egyértelműen jelzi: a zene nem áll meg, csak a fogyasztási szokások változnak” – kommentálta a fizikai hanghordozók újra népszerűvé válását Szűts László, a Mahasz elnöke.