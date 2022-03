– A halál és a halálfélelem feldolgozása, a bűntudat és a lelkiismeretben megszólaló belső hang is előkerül. Boncolgatjuk az élet és a halál közötti kapcsolatot, vagy azt, hogy milyen viszonyban maradunk a halottainkkal, hogyan kezeljük elvesztésüket további életünk során. A színháznak, mint állandóan reflektáló kulturális élménybombának, muszáj az emberi lélekkel is foglalkoznia. A halál feldolgozása is az élet része – hangsúlyozta Zakariás Zalán. – Ugyanakkor az olyan komédia, emberi tényező is megjelenik benne, ami derűvel kezeli az emberi problémákat. Népszínházi humorral fűszerezve nagy fordulatokat is tartogat, de megtalálható a történetben egy szép szerelmi szál is. Sok kis apró történet és figura az, ami ékszerként csillog ki a teljes egészből és teszi sokszínűvé az előadást – tette hozzá.



Minden korosztály képviselteti magát a színpadon, így egyszerre tud szólni mindenkihez. Rendezőként, alkotóként ugyanolyan ember vagyok mint bárki más, így gyakori, hogy a saját élményeimből, tapasztalataimból formázom meg az egyes karaktereket. Szerintem sokan abból táplálkoznak, amit látnak és megélnek. Így könnyű lesz azonosulni az emberi sajátos történetekkel – fogalmazott Zakariás Zalán.