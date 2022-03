Bolyhosat, hatalmasat, pihepuhát, és minden egyéb méretű és fajtájú plüssmacit vár a Macikórház. A korábbi gyűjtés alkalmával közel 50 ezer játékot gyűjtöttek, ám ezek mindegyike hazakísért már egy gyereket a kórházból. Most újabb gyűjtést szerveznek, hogy minden gyermekosztályra kerülő fiatalra vigyázhasson egy pár gombszem. Három éve hatalmas sikert aratott a Macikórház gyűjtése, óvodák, iskolák és az egyetem is bekapcsolódott a kezdeményezésbe, szinte nem volt olyan intézmény Győrben, ahol ne gyűltek volna a kedves játék mackók. A cél most is ugyanaz, a felajánlott plüssmackókat a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházba kerülő fiatalok kapják meg.

Új és régi kedvenceket is várnak. Felvételünkön Fodor Anna. Fotó: H. G.

– Jelenleg Győrben a Vágóhíd utca 1.-ben, a Pedró Pékségben lehet leadni a felajánlásokat, áprilistól pedig szeretnénk még több forgalmas helyen gyűjtőpontot létesíteni – mondta el Ladocsi Norbert, a Macikórház ötletgazdája és Czeglédi Gábor önkéntes.

Megtudtuk, hogy a macigyűjtés 25 évvel ezelőtt kezdődött, az akkori cél az volt, hogy külföldi mintára, itthon is minden mentőautóba kerüljön plüssmaci, amit az ellátott gyerekek megkaphatnak. 2016-ban megalakult a Macikórház, amely elsősorban a győri kórház kis betegeinek gyűjti a medvéket, de már más városokból is érdeklődtek a pozitív kezdeményezés iránt.

Kizárólag plüssmackókat várnak a dobozokba, egyéb játékokat sajnos nem tudnak fogadni



– Jó állapotban lévő medvék érkezését várjuk, de nem gond, ha már használtak. A plüssöket egy mosoda ingyen tisztítja, ezt követően pedig a Lurkó Alapítvány önkéntesei csomagolják és adják át az immár steril mackókat a gyermekosztályra érkező kis betegeknek. Sőt, most már vállalatok és egyesületek is rendelhetnek mackót felajánlásra. Az ár az előállítást tartalmazza, valamint 200 forint adományt a Lurkó Alapítványnak, hálaképpen pedig a mackó pólójára rákerül az adományozó szervezet logója.



Emellett egy másik projekten is dolgoznak, neves magyar és nemzetközi énekesek által aláírt bögrékkel szeretnének jótékonysági aukción pénzt gyűjteni a kórháznak egy műszerre. A neves magyar sztárok közül már többek közt csatlakozott a Tankcsapda, a Hooligans, a Magna Cum Laude, Rúzsa Magdi és a Wellhello is. De olyan világsztárok válaszát is várják, mint a Guns N’ Roses, Bon Jovi vagy a Nickelback.

Újra gyűjtik a macikat a kórháznak. Új és régi kedvenceket is várnak. A képen: Fodor Anna

Forrás: Huszár Gábor / Kisalföld





A Macikórház kis dörmögőire pedig nagy szükség van. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a kis ápoltak mennyire ragaszkodnak a plüssökhöz.



– Nemrég két hétig bent feküdt egy kamasz és végig fogta. Nem számít, hogy egyéves vagy tizenhét, mindegyiknek fülig ér a szája, amikor megkapja – mesélte Zajovicsné Vizer Bernadett, a Lurkó Alapítvány kuratóriumi elnöke.



Mint megtudtuk, egy nap 50 és 100 közötti plüssjáték talál gazdára a gyermekosztályon, így nem csoda, ha gyorsan fogynak.

A macik mellett önkénteseket is várnak



Bernadett-től megtudtuk, a plüssök mellett önkéntesre is nagy szükség lenne a kórházi játszóházba, mert a gyerekek nagyon igénylik a társaságot.

– Várunk középiskolásokat, lelkes nagyszülőket, nem számít, hogy milyen ritkán tud valaki jönni, mi minden segítségért hálásak vagyunk. Önkéntesnek jelentkezni, illetve bővebb információt kérni a +36-70/451-1441-es telefonszámon lehet.