„Egy legenda hagyott itt minket ez év januárjában; Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászunk, barátom és egyben keresztfiam is. Április 13-án ünnepelné 52. születésnapját. Évek óta vágyott álmát valósítottuk meg, elkészült a nevével fémjelzett és kedvenceiből összeházasított bor, a Szilas! Célunk a borral az emlékezés és egy nemes ügy, a bor értékesítéséből befolyt összeggel Szilveszter gyermekeit fogjuk támogatni” – osztotta meg e hírt szerda este közösségi oldalán Sike Tamás ismert egri borász.

Csütörtökre a posztot ellepték a hozzászólások, rengetegen gratuláltak a nemes ötlethez:

„Megható gondolatot valósítottál meg. Méltó emlék! Szilveszter évfolyamtársam volt a győri Mórában. Szívesen kóstolnánk egy karton Szilast. Csodás a palack, és biztos vagyok benne, hogy a bor is kiváló lesz. Sajnálom, hogy nem együtt mutathatjátok be!” – csak hogy néhány írást idézzünk.



A volt tornász – hol máshol – egy borkóstoláson találkozott először Sike Tamással.



„Több mint húsz évvel ezelőtt az Egervin főborászaként tartottam Szilveszternek és egyik ismerősének borkóstolót Egerben. A tizenötödik pohár után azt mondta: »Jók ezek is, de olyan finom borral, amit egyszer Amerikában kóstolhattam, még itthon nem találkoztam.« Kiderült, azt a bort épp én készítettem, így azonnal kerítettem is egyet Szilasnak. Innen kezdődött a barátságunk s volt töretlen egészen a megdöbbentő haláláig” – árulta el érdeklődésünkre a kiváló borász.



Kapcsolatuk annyira szorossá vált, hogy Tamás Szilas kereszt­apja lett.



„Nem volt Egerben olyan Bikavér Ünnep, amin ne lett volna aztán ott. Már az aktuá­lis rendezvényen lefoglalta a jövő évi szállását. Zseniális ember s barát volt, s kijelenthetem, igazi családtag lett. Az egyik beszélgetésünkkor derült ki, hogy nem volt még megkeresztelve. Azt mondtam, hogy ezen változtatnunk kell, s már felnőttként, 2013-ban tartottuk meg a keresztelőjét Egerben.”



Szilveszter gyakori vendég lett Hevesben, s szívesen dolgozott barátja pincészetében.



„Volt, hogy felszolgált, imádott a vendégekkel beszélgetni is. Sokszor mondogatta, az a vágya, hogy legyen egy saját bora. Valamiért ez nem jött össze, átsiklottunk felette. A halála aztán rádöbbentett, sokkal jobban oda kell figyelnünk másokra, a szeretteinkre. Ha valaki sokadjára kér valamit, azt harmadikra tegyük meg. Szilas sokszor hívott Sopronba, s még Izlandra is, de nem tudtam mindig elmenni. Annyi mindent kihagyunk az életünkből, ami fontos lenne, de ezt csak utólag látjuk be. Ahogy Szilas családját, minket is nagyon megviselt a halála. Együtt izgultuk végig a kritikus napokat, s bíztunk a felépülésében. Sajnos hiába...”



S bár nem érhette meg, a jóbarát vágya végül teljesült.



„A kedvenceiből házasítottuk ezt az egri cuvée-t. Szilas inkább fehérboros volt, s szerette a könnyed sauvignont, de a testesebb olaszt és hárslevelűt is. Ezekből hoztuk létre a róla elnevezett bort. Szeretnénk ezzel rá emlékezni, s ezáltal kicsit a gyermekeit is tudjuk támogatni” – tette hozzá Sike Tamás, aki azt is elárulta, a limitált számú palackokat egy előjegyzési oldalon, később a Sike Borászat honlapján lehet megrendelni. A Szilas bor kereskedelmi forgalomba a tervek szerint nem kerül, pedig lennének érdeklődők, Erdélyből például már jelentkezett is egy forgalmazó.