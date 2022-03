– Országosan többen jelentkeztek már, mint a korábbi években. A tavalyi versenyzők nagy része idén a harmadik Magyar Ízek Versenyére már leadta a nevezését. Egyre több új kistermelő és őstermelő teszi próbára magát a versenyen, de az igazi jelentkezés csak a következő hetekben fog beindulni – mondta el lapunknak Buzásné Kata, a verseny egyik szervezője.



– A zsűri felkérése folyamatban van, lesznek meglepetések. Külön szervezzük a csiliszószokhoz a zsűrit, a mézekhez, a lekvárokhoz, sajtokhoz a kóstolókat. Lesz átfedés, de az igazi értékeket a speciális szakértők fogják megmutatni. A zsűri elnöke ezúttal Rauf Sven Tamás – Gasztrokibic – lesz, aki a Rauf cukrászda tulajdonosa, gasztroblogger és egy most induló Közéleti Éttermiség sorozat egyik műsorvezetője. Rengeteg helyen kóstol cégeknek és versenyeken, ezért is esett rá a választásunk. A zsűriben helyet kaptak például a győri Krúdy Gyula vendéglátóipari technikum tanára és diákjai is – fejtette ki Marczali Krisztiánné Tímea szervező.



A verseny célja, hogy a hazai és hazánkban forgalomba hozható külföldi kistermelők termékeit népszerűsítsék és elősegítsék a fiatalok szakmai érdeklődését. Vannak is ígéretes fiatal jelentkezők, mint Buzás Döme, aki a nyúli családi csilis vállalkozást fogja továbbvinni, de nem bírt várni és idén már saját csiliszószokkal indul. – Kivettem édesanyám kezéből a fakanalat, és elkezdtem a saját ízlésemre szószokat készíteni. Az egyik egy körtés, gyömbéres enyhébb szósz, a másik kevésbé csípős mangós-homoktövises és piros színű durvább csilikből készült, chipotle és habanero paprika keveréke. Kíváncsian várjuk, mi lesz a vakteszt eredménye – mondta izgatottan Döme.



Az idei újdonság, hogy a mézeket kutatóintézettel be is vizsgáltatják. A legjobbnak ítélt és a legtöbb pontot kapott termékek arany, ezüst és bronz minősítést kapnak. A versenyre Magyarországon érvényes engedéllyel rendelkező kistermelők nevezhetnek, illetve külföldi is jelentkezhet, amennyiben a termék kistermelői és hazánkban hivatalosan forgalomba hozható. Nevezési határidő április 30., aminek részleteit megtalálják a Magyar Ízek Versenye honlapján. Az eredményhirdetés június 4-én lesz online, a díjátadót pedig Máriakálnokon, a Levendulafesztiválon szervezik meg.