A modellkiállítást július 8. és 10. között tekinthetik meg az érdeklődők, a kiállítók részéről pedig még vár jelentkezőket az egyesület. Az eseményen mindenki ingyenesen mutathatja be a gyűjteményét.



– Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem makettkiállítás, tehát nem összeszerelhető autókról, hanem készen megvásárolható modellekről van szó. Egyre többen hódolnak ennek a gyűjtő hobbinak, ezért gondoltam, hogy rendezzünk meg egy kiállítást, ahol lehetőség lesz eszmét cserélni a témában, valamint vásárolni és cserélni is – osztotta meg lapunkkal Molnár Kálmán, a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület 2012 elnöke, aki saját, közel százdarabos gyűjteményével maga is részt vesz kiállítóként az eseményen.

Molnár Kálmán, a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület 2012 elnöke személyes gyűjteményéből állít majd ki a rendezvényen.





Régi Ikarusok is láthatók



A kiállításnak egy múzeumi szekciója is lesz, ahol a régi Ikarus buszokat mutatja be az egyesület 1:10 méretarányban, ami a csuklós buszok esetében 1 méter 80 centit jelent. A tervek szerint a járművek nemcsak a háromnapos rendezvényen lesznek láthatók, de egy hosszabb kiállítás keretében is a városban maradnak, amennyiben sikerül megállapodni a fővárosi közlekedési múzeummal, ahonnan a modellek érkeznek.



Előadások, filmvetítések



– Az érdeklődők pontos információkat kaphatnak a járművek történetéről, például hogy mettől meddig gyártották a buszokat, hány darab készült belőlük, hol kerültek forgalomba stb. Szeretnénk, ha ez a kiállítás huzamosabb ideig nálunk maradna, hiszen Mosonmagyaróvár több szállal is kötődik a magyar autóbusz­gyártáshoz – hangsúlyozta Molnár Kálmán. – Egy hatalmas vasúti terepasztalt is bemutatunk. Győrből, Szombathelyről és Sopronból három egyesület érkezik, amelyek tagjai elkészítik, valamint üzemeltetik a rendezvény ideje alatt. Ezenkívül lesz filmvetítés, és előadásokat is hallgathatnak a látogatók.



Szeptemberben újra veteránjármű-találkozó



Természetesen a nagy sikerű veteránjármű-találkozó sem marad el, az egyesület idén szeptember harmadikán rendezi meg a nagyszabású bemutatót, aminek továbbra is a Wittmann park ad otthont.



– Tavaly közel 220 régi autó és 130 motorkerékpár vonult fel nálunk, összesen 7–8 ezer ember volt kíváncsi a rendezvényre. Reméljük, idén szeptemberben is hasonlóan sikeresek leszünk, előtte pedig minden érdeklődőt várunk a modellkiállításra. Idén is mindkét eseményen ott lesz az Ikarus 311 autóbuszunk – tette hozzá Molnár Kálmán, az egyesület elnöke.