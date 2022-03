Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Szigetköz Expo keretében a 2016 óta elért eredményeket és elképzeléseket vázolta fel, külön kitérve a Szigetközt és megyénket érintő beruházásokra is. A kormány 2016-ban a kerékpáros és más aktív életmódot szolgáló fejlesztések támogatására, koordinálására nevezte ki Révész Máriuszt az aktív Magyarországért felelős kormánybiztosnak. A költségvetés minden addiginál jóval nagyobb támogatást biztosított az aktív életmódot szolgáló fejlesztésekhez.

– 63 milliárd forint áll rendelkezésre aktív turisztikai célokra a TOP programban, és hasonló összeg más uniós pályázatokban – emelte ki a kormánybiztos, hozzátéve, hogy sok civil és szakmai szervezettel, köztük a térségben tevékenykedőkkel is együttműködnek. Az egyik legsikeresebb program a 2017-ben indított Vándortábor, melynek keretében idén húszezer diákot szeretnének megmozgatni. Ebben az egyik népszerű célpont a Szigetköz, de ma már a Mosoni-Duna is megismerhető. 2016 óta 1050 kilométer kerékpárút épült, így Győr–Pannonhalma között 17 kilométeren, megújult a Fertőd–országhatár közötti bicikliút, a Sopron–Fertőrákos közötti szakasz, és folyamatban van Sopron és Harka között egy kerékpározható erdei út kiépítése. Hozzátette: Szigetközben kérdés, hogy a gátakon vagy a településeken haladjon a kerékpárút, ennek az összehangolásán is dolgoznak. 150 vízitúra-­megállóhelyet is felújítottak, és vízitúraútvonal-fejlesztések is várhatók. Mosonmagyaróváron a víziturisztikai központ jelent előrelépést, a Lajta-parti városban egyébként gördeszkapark is létesül. A megyében ugyanakkor több bringapark is létrejön (erről már bővebben beszámoltunk lapunkban), Csornán egy jégpálya létesítését támogatják.

Bemutatkoznak a natúrparkok

Az előadás után Petényi Mirkó, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója, Pető Péter, a Magyar Natúrpark Szövetség és a Szigetköz Natúrpark elnöke, valamint Székely Rita, a Magyar Natúrpark Szövetség főtitkára bejelentették, hogy a natúrparkok 42 millió forintot fordíthatnak az Aktív Magyarország családi napok a natúrparkokban szervezésére. Pető Péter tájékoztatása szerint e rendezvények célja részben a családok aktivizálása, másrészt a natúrparkok bemutatása. Tíz natúrparkban április és augusztus között szerveznek családi rendezvényeket. Május 21-én Kisbodakra várják az érdeklődőket, akik megismerkedhetnek a SUP-pal, lesz kajak-, kerékpáros és gyalogtúra is, emellett gyermekprogramokkal, kézművesvásárral is készülnek az Aktív Szigetköz Családi Majális keretében.