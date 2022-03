A gyerekek gyorsan nőnek, és a kedvenc biciklit hamar nagyobbra kell cserélni. A kis kerékpárok ezután sokáig hányódnak pincékben, garázsokban. Az enyészet helyett azonban jobb sors is várhat ezekre a kétkerekűekre. A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért tavaly indította el első gyűjtését, amelynek során a felajánlók elhozták már nem használt biciklijeiket, az egyesület, valamint az UNO Autó-Motor-Kerékpár Szak­üzlet pedig felújította ezeket. Az újjávarázsolt kerékpárokat aztán olyan fiatalok kapták meg, akiknek a családja nem engedhetné meg magának ezeket az eszközöket. Az előző évben több mint 50 adomány kerékpár érkezett, és idén is gyűlnek már a bringák.



– Második alkalommal szervezzük meg a bringagyűjtést – mondta el Mészely Réka, az egyesület elnöke. – A tervek szerint idén húsvétkor szeretnénk átadni a bicikliket. Nemcsak fiataloknak, de kismamáknak vagy édesapáknak is szeretnénk gyereküléssel ellátott kerékpárokat adni, így nagyobb méretű kétkerekűeket is szívesen fogadunk. A mostani gyűjtés március végéig tart, de ha valaki később tudja csak elhozni hozzánk a felajánlást, azt is tudjuk fogadni.



Az UNO Autó-Motor-Kerékpár Szaküzlet második éve támogatja a kezdeményezést, és ingyen szervizeli a beérkező kerékpárokat.



– Fontosnak érezzük, hogy azok a gyerekek is átélhessék a kerékpározás örömét, akiknek ezt a családja nem feltétlenül tudja megengedni. A mozgás és a sport mellett így a helyes és biztonságos közlekedés alapjait is elsajátíthatják. Egy kerékpár-szervizeléssel foglalkozó cég tulajdonosaként és háromgyerekes édesapaként is átérzem ennek a kezdeményezésnek a fontosságát – mondta el Kulacs Zoltán, a szaküzlet tulajdonosa. – Mi a munkánkkal, valamint a tárolással segítjük az akciót, a Példa egyesület pedig a szükséges alkatrészek beszerzéséhez elengedhetetlen anyagi támogatást nyújtja. Ezért kérjük, hogy lehetőleg jó állapotú bicikliket hozzanak, hiszen ha kevesebb a cserélendő alkatrész, akkor a rendelkezésre álló összegből sokkal több kerékpár újulhat meg. Számunkra és az egyesület számára is fontos, hogy csak olyan bicikliket adjunk át, amik műszakilag és esztétikailag is kifogástalan állapotban vannak.



A kezdeményezéshez csatlakozott a ROAD KSE amatőr kerékpáros-egyesület is. Olcsvári Szilárd, az egyesület vezetője felajánlotta, hogy ingyenes kerékpáros edzéseket tartanak azoknak a fiataloknak, akik az adomány bicikliket megkapják majd. Ezzel is támogatva, hogy minél több fiatal életében legyen jelen a mozgás és a sport.