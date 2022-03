A huszonegy éves Maria Gonzalez Mas és egy évvel idősebb társa, Vicent Vercher Fernandez Erasmus-ösztöndíjasként tanulnak a Benedek Elek Pedagógiai Karon. Sopronban ugyan óvódapedaógiát hallgatnak, hazájukban azonban tanítóként dolgoznak majd. A két fiatal már Sopronba érkezésük előtt megismerkedett az interneten, a Magyarországra készülő spanyol egyetemisták csoportjában. Az is gyorsan kiderült, hogy mindketten kosárlabdáznak.

- Palma de Mallorca egyetemén tanulok és az intézménynek van együttműködési szerződése a Soproni Egyetemmel. Tetszett a hely és a színvonalas oktatás, de hogy kosarazni is tudok majd, az már csak itt derült ki. Nagyon megörültem a lehetőségnek és rendszeresen járok a SMAFC edzéseire - mesélte Maria Gonzalez Mas. Otthon regionális csapatban játszik, és így a soproni tanévben sem veszít erőnlétéből és lendületéből. Sőt...

A szintén tanítónak készülő Vicent Vercher Fernandez Valenciából érkezett. Hazájában sokkal általánosabb, hogy férfi választja hivatásának a kisiskolásokkal való foglalkozást, bár még mindig magasabb a tanítónők száma.

- A pedagógiai ismereteimet viszont nagyon jól tudom hasznosítani majd edzőként is - hangsúlyozta Vicent, aki korábban önkéntes volt egy gyerekekkel foglalkozó projektben, s az ott szerzett tapasztalatok vezették a pályaválasztásához. A másodligában játszik, de már edzősködött is. Sopronról korábban annyit tudott, hogy nagyon jó női kosárcsapata van, s már itt érte a felismerés, hogy az egyetemi csapatban magas szinten játszhat is.

- Örülök, hogy kosarazhatok, ráadásul egy ilyen jó csapatban. S ami a legnagyobb meglepetés: hogy ilyen képzett, kiváló edző irányítása alatt, akitől sokat tanulhatok - nevet a történet harmadik szereplőjére Vicent.

Ő pedig nem más, mint Carlos Vallejo, a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia U18-as és a SMAFC csapatának edzője. Két éve él és dolgozik Sopronban s először viccnek vélte, amikor egy spanyol kosaras ráírt a neten, hogy szívesen játszana a csapatában, Magyarországon.

- Csaknem kitöröltem az üzenetet, de aztán inkább leellenőriztem az otthoni kapcsolataim segítségével. Kiderült, hogy Vicent tényleg kosaras. Azt mondták róla, jó játékos, de még jobb ember. Úgyhogy tárt karokkal vártam. Bár ő csak gyakorolni és játszani akart, rábeszéltem, hogy lépjen be a csapatba - árulta el Carlos Vallejo, akinek jól is esik, ha az anyanyelvét is használhatja a SMAFC edzésein.

A spanyol kosarasok szerencsés találkozása egyébként külön jelenséget is generált Sopronban, a SMAFC drukkerei már felfigyelhettek rá. A pedagógiai kar kollégiumában tizenhat spanyol diák él, akik amióta tudják, hogy Sopronban spanyol kosárlabda edző is dolgozik, lelkesen járnak a meccsekre szurkolni. A leglelkesebben. Igazi mediterrán hangulatot teremtenek a lelátón, így Carlos hamisítatlan spanyol buzdítást kap a Krasznai-csarnokban, Sopronban.