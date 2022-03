A Győri Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága a városi fordulót csütörtökön rendezte meg. A versenyzők minden kategóriában egy elméleti tesztlapot töltöttek ki, a kerékpárosok pedig ügyességi versenyen is részt vettek. Az első három helyezett diákot jutalmazták a versenyen, a négy legjobb versenyző pedig bejutott az április 7-i megyei fordulóra. Onnan az országos, háromnapos versenyre lehet továbbjutni, amit május 31-étől rendeznek.



–Négy iskolából harmincöt diák nevezett a versenyre, nagyon ügyesek voltak a fiatalok. Az általános iskolások kerékpáros ügyességi versenye április 21-én és 27-én lesz, amire várjuk a jelentkezőket – mondta Majorné Bajnok Eszter rendőr százados, a verseny szervezője, aki azt is elmondta, azért fontosak az ilyen versenyek, mert nagyon sokszor a kerékpárosok is érintettek a balesetekben.

A közlekedésben nemcsak a gyorsaság, az ügyesség is számít. Sokszor lehet elkerülni egy balesetet, ha valaki technikásabb az úton. Az is jó, hogy az elméleti versenyre a diákok a KRESZ szabályokat is felelevenítik. A kérdésekben a vezető baleseti okokra is felhívták a diákok figyelmét, például az elsőbbségi jog meg nem adására.