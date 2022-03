Kapocsi Máté csapatvezető magabiztosan kijelentette: idén mindegyik versenyükön a dobogót veszik célba, amire új autójukkal minden esélyük meg is lesz. A rendezvényen elhangzott, ezúttal nagy fejlesztések helyett a tavalyi konstrukció tökéletesítésére, a tömegcsökkentésre és a megbízhatóság növelésére törekedtek.

A Széchenyi István Egyetem Formula Student-csapata, az Arrabona Racing Team 2022-ben is megtartotta hagyományos design freeze eseményét, amely a szokásokhoz híven idén is dr. Hanula Barna köszöntőjével kezdődött.

„Ha spontán összekeverném a delfti, a stuttgarti, az esslingeni, a brünni vagy a prágai egyetem autóit a győriével, nem biztos, hogy ki tudnám választani közülük, melyik a miénk. Ez azt jelenti, hogy az autó teljesen felnőtt. Azt a szintet képviseli, hogy a győzelemre esélyes csapatok között lehet emlegetni” – mondta az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja, aki külön kiemelte, már tavaly is csak egy pici hiányzott ahhoz, hogy története legnagyobb sikerét érje el a csapat.

A legendás mérnök itt arra utalt, hogy a 2021-es két legnagyobb verseny egyaránt pechesen zárult az ART számára, tudniillik mindkét alkalommal a legtöbb ponttal járó Endurance versenyszámot kényszerültek feladni néhány nüansznyi technikai malőr miatt. Ebben a számban 22 kilométert kell vezetni az autóval, ahol az időeredmény mellett az üzemanyag-fogyasztás hatékonyságát is értékelik a bírák. Mindez azért óriási kihívás, mert nem elég teljesíteni a pályát, a szakemberek féltávnál az utolsó csavarig átnézik az autót, és egy-egy kisebb technikai hiba is könnyen kizárást vonhat maga után.

Dr. Hanula Barna hangsúlyozta: az egyetem azért szereti a Formula Studentet, mert olyan gyakorlatorientált képzést nyújt, amelynek révén kiváló mérnökök kerülnek ki az intézményből.

„Pont az a jó benne, hogy nemcsak matekot, fizikát, végeselemeket lehet itt tanulni, hanem menedzsmentet, csapatmunkát is. Sok mindent megad, amit később egy vállalatnál tudni kell. Ha valaki komolyan dolgozik, azt meghálálja a gazdaság: lábon viszi el a jó diákokat” – fogalmazott a dékán.

Ehhez a gondolathoz csatlakozott dr. Feszty Dániel, a Járműfejlesztési Tanszék vezetője is, aki ugyancsak kiemelte az utánpótlásképzés fontosságát.

„A tavalyi évben tizenhét ART-os hallgató kapott lehetőséget az Audiban, ebből kilencen teljes állásban kezdtek. Ez egy hatvanöt tagú csapatból nagyon jó arány” – árulta el a tanszékvezető, aki azt is hozzátette, óriási előnyt jelent a munkaerőpiacon, ha valaki az életrajzába be tudja írni, hogy az Arrabona Racing Team tagja volt.

Dr. Feszty Dániel három pontban vezette le, miért támogatja a vállalat az egyetem Formula Student-csapatát. Elsőként az utánpótlásképzés fontosságáról beszélt. Ehhez kapcsolódik a második pont is, miszerint fontos számukra az új kompetenciák kiépítése. Úgy vélekedett, az ART jó pár területen az oktatási tartalmak előtt jár, azaz olyan innovatív módszereket, technikákat, technológiákat vet be, amelyeket az iparban is kevés helyen próbáltak ki élesben. Példaként a többtest-szimulációt illetve a hardware-in-the-loop megközelítést vetette fel.

„A harmadik dolog, ami összekapcsol minket, a motorsport iránti szenvedély. Az Audi sportos márka, ezért büszkék vagyunk arra, hogy egy versenycsapatot támogathatunk” – lelkesedett a tanszékvezető.

„Az Arrabona Racing Team egyfajta védjegy lett. A cégek ezt értékelik” – mondta dr. Feszty Dániel.

Forrás: Horváth Márton / SZE

Ezt követően Kapocsi Máté, az ART csapatvezetője állt a mikrofon elé, aki röviden összefoglalta a csapat tavalyi eredményeit.

„Az ART_08 a versenyeken szép teljesítményt nyújtott, egyedüli fájó pont az Endurance versenyszám volt. Az osztrák versenyen féltávnál féknyeregszivárgás miatt az átvevők nem engedtek minket tovább, a magyar versenyen pedig a céltól mindössze háromszáz méterre egy elektronikai probléma teljesen leállította az autót, ezért feladni kényszerültünk a futamot” – részletezte Kapocsi Máté, aki hozzátette: azokban a versenyszámokban, ahol a mérnöki tudást és a pénzügyi ismereteket kellett bemutatni, jelentős előrelépést értek el az előző évekhez képest.

Idén nyáron Európa legnívósabb megmérettetésein, a magyar (FS East), az osztrák (FS Austria) és a német (FS Germany) versenyen teszi próbára tudását a csapat. Egy ilyen eseményre nem lehet „csak úgy” benevezni, egy mérnöki és szabályismereti kvízt kell kitölteni, mely alapján rangsorolják a résztvevőket. Csak a miheztartás végett: belsőégésű motoros kategóriában durván 700 csapat működik a világon, ebből 30-35 kerül be egy-egy versenyre. Ennek fényében óriási értékkel bír, hogy a világ legnagyobb presztízsű seregszemléjén, a német verseny regisztrációján harmadik helyen végzett az Arrabona Racing Team.

Az új, ART_09-es autó technikai részleteit, illetve az aktuális fejlesztéseket Orova László konstrukciós vezető ismertette. A közel félórás prezentációból kiderült, az idei jármű a tavalyi javított, tökéletesített, optimalizált változata lesz, néhány technikai újdonsággal. A cél az volt, hogy csökkentsék az autó tömegét úgy, hogy közben megtartják a teljesítményt és növelik a leszorítóerőt. Nagy hangsúlyt helyeztek a megbízhatóságra is, ezért minden feltételezhető hibaforrást detektáltak és orvosoltak. Utóbbira jó példa az energiaelosztó egység (PDU), amely esetében minden fogyasztót saját biztosítékkal láttak el. Ennek köszönhetően, ha valahol túl nagy az áramfelvétel, nem áll le a teljes autó elektronikai rendszere, hanem csak a szóban forgó fogyasztó esik ki. Tavaly egy ilyen apró villamossági hiba okozta a kiesést, ezt most korrigálták.

„2021-ben, elsőként a csapat történetében úgynevezett önhordó vázzal, karbon-monocoque karosszériával versenyeztünk. Idén ezen nem változtattunk” – folytatta Orova László. „Ahol tudtunk, ergonómiai szempontok alapján növeltük a pilóta komfortérzetét, például új pedálboxokkal, kényelmesebb üléssel, a kormány áttervezésével. Szintén könnyebbség, hogy az új telemetria-rendszerünk segítségével valós időben látjuk az autó adatait, így probléma esetén tudjuk a pilótát figyelmeztetni. Ezzel terhet veszünk le a válláról, a vezetésre tud fókuszálni, hiszen nem kell folyamatosan figyelnie az értékeket a kijelzőn, megteszi helyette a csapat a boxból” – fejtette ki a konstrukciós vezető.





Design Freeze

Az ART naptárában mindig mérföldkőnek számít a design freeze: lezárul a tervezés szakasza és elkezdődik az alkatrészek legyártása és az autó összeszerelése. Ezt követi a tesztelés fázisa, majd a nyári versenyekkel ér véget a mérnöki esztendő, amely szeptembertől augusztusig tart.