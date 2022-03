Mit is jelent egy otthon karaktere?



Erre a kérdésre a legtöbben valószínűleg azzal válaszolnának, hogy kiemelnének néhány meghatározó belsőépítészeti vagy dekorációs részletet. Az eredetinek meghagyott keményfa padló, a modern stílusú világítórendszer, a márvány konyhapult, esetleg a bohém makramék a falakon. Természetesen ezek mind részei egy otthon karakterének, de ennél sokkal többről van szó.



Építészek szerint a karakter sokkal inkább egyfajta átfogó érzelem, ami akkor tölt el, amikor belépsz egy adott lakásba. Ez magába foglalja az érzelmi és fiziológiai reakciókat a téged körülvevő fizikai környezetre és atmoszférára. Egy kicsit leegyszerűsítve úgy is mondhatjuk, hogy a karakter olyasvalami, ami egy lakást otthonná tesz. Ahhoz viszont, hogy néhány egyszerű tárgy ilyen szerepet tölthessen be az otthonodban, igen ügyesen kell megválasztanod őket.

5 tárgy, ami meghatározza a lakásod karakterét



Mivel most lakásokról beszélünk, kezdjük is azzal, hogy kiemeljük: a társasház és annak adottságai kapásból adnak egy alapvető karaktert az otthonodnak. Hiszen egy újépítésű okosotthonnak teljesen más a hangulata, mint egy nagy belmagassággal rendelkező, faberakásokkal díszített, egykori nagypolgári lakásnak. Ennek ellenére a belső teret bátran a saját képedre formálhatod, és olyan karaktert adhatsz neki, amilyet csak szeretnél. Egy 1900-as évek elején épült házba is tudsz modern hangulatot varázsolni – esetleg egy kicsit majd meglepődnek a vendégeid, akik belépnek hozzád a függőfolyosóról.



Most pedig vegyük sorra azokat a tárgyakat, amelyeket okosan kell megválasztanod ahhoz, hogy pontosan olyan atmoszférát alakíthass ki otthon, amilyenre vágysz.

Világítás

Egy régi vasgyárból menekített, felújított, de vintage stílusú lámpa egészen más érzelmeket vált ki, mint egy teljesen modern ledcsík-világítás. Ha tudatosan választod meg ezeket a darabokat – érdemes minden helyiségbe következetesen hasonlókat felszerelni –, máris sokat teszel azért, hogy megjelenjenek a te saját elképzeléseid. Az emberek ráadásul akarva-akaratlanul is rögtön megvizsgálják a fények forrásait, így még nagyobb a hangsúly rajtuk.

Kanapé

A nappali sztárja kétségtelenül a kanapé – a nappali pedig az elsődleges helyszín a vendégvárásnál, de még a hétköznapokban is, hiszen általában te is ide dőlsz le egy fárasztó nap után. Így a kanapéd a színe, kialakítása és vonalai is befolyásolják az otthon karakterét – de hogy hogyan, az csak a te választásodtól függ!

Szőnyegek

A szőnyeg egy helyiség teljes hangulatát el tudja dönteni. Modern lakáshoz modern szőnyeg, vintage lakáshoz vintage szőnyeg dukál – és így tovább. Ahhoz, hogy el tudj igazodni a rengeteg típus és stílus között, először pontosan meg kell határoznod, hogy mire vágysz az otthonodban.

Rendszerezők

A karakterhez az is nagyban hozzájárul, hogy mi az, amit megmutatunk magunkból. Egy bohó otthonban valószínűleg a plafonról is könyvek és lemezek lógnak – persze nem feltétlenül szó szerint –, míg egy modern lakás általában a minimalizmusra törekszik. Éppen ezért következetesen kell megválasztanod azt is, hogyan és mivel rendszerezed a holmijaidat.

Textilek

A különböző textilek a lakás minden pontján megjelennek – vagy ha nem, az is meghatározza az atmoszférát. Ha a kanapé telis-tele van díszpárnákkal és plédekkel, ha az ablakokon gazdag a függönyözés, a látvány azonnal meleg érzéssel tölt el. Ugyanakkor, ha nem ez a célod, hanem inkább a praktikumra törekszel, akkor a textilek nagy részét el is hagyhatod.



Stílusfigyelő

Amikor a nagyobb bútorok és a lakás karakterét meghatározó tárgyak kiválasztásához érkezel, akkor már tudnod kell, hogy milyen dizájnt szeretnél az otthonodban látni. A lakásod stílusa ugyanis nemcsak, hogy sokat elárul rólad, de még a karaktert is jelentősen alakítja. Ma azonban nem igazán könnyű a választás, hiszen rengeteg irányzat hódít. Fentebb már írtunk a modern szőnyegekről és a modern lakásokról, csak úgy, mint a bájos vintage-ről. Ezek mellett évek óta népszerű a klasszikus irány, de a minimalista és az indusztriális stílusok is.

Találd meg a hangod…



…és a karakter majd érkezik magától! Nagyon fontos, hogy bármilyen dizájn mellett is döntesz, mindig válaszd a hozzád illőt! Hiszen mi sem rombolja jobban egy lakás karakterét, mint ha az ott élők nem érzik benne otthonosan magukat. Tudjuk, hogy nagyon menő például a minimalista stílus, de ha te imádsz bekuckózni egy hatalmas, párnákkal teli kanapén, inkább ne ezt válaszd!

