A civilizációs változások számos kockázatot hordoznak egészségi állapotunkat illetően. Nagy kérdés, vajon mennyit teszünk azért, hogy egészségesek maradjunk? Játsszon velünk könyvnyereményekért! Kérdéssoraink az Ön és családja egészségét szolgálják. A következő hetekben összesen hat témakörben jelentkezünk tíz-tíz új kérdéssel. A helyes válaszokat a küldést követően a "pontosság megtekintése" gombra kattintva láthatja.

Első témánk: a poszt-COVID szindróma.

Ön mit tud az utóbbi hónapok gyakori betegségéről? Tesztelje tudását! Az Egészségfejlesztési Iroda kérdéssora nem csak COVID-19 fertőzésen átesetteknek.

Kövessen minket! Irodánk programjai, egészség megőrzési információi: www.petz.gyor.hu/efi; www.facebook.com/efigyor

A POSZT-COVID SZINDRÓMA

Az elmúlt időszak COVID járvány hullámai ugyan lecsengőben vannak, de következményeikkel még a jelek szerint sokáig számolnunk kell. A SARS-COVID-19 vírus okozta betegségen átesett személyek egy részénél a betegség átvészelése után is fennmaradnak bizonyos tünetek, panaszok. A négy héten túl kialakuló-, vagy elhúzódóan fennálló tüneteket összefoglalóan poszt-COVID szindrómának nevezzük, a 12 hetet meghaladó, elhúzódó tünetes időszak esetén pedig long-COVID szindrómáról beszélünk.

Súlyosabb állapotra hajlamosító tényezőkként az elhízás, krónikus szív- és érrendszeri betegségek (pl. magas vérnyomás), krónikus pulmonológiai alapbetegségek (pl. COPD), endokrinológiai betegségek (cukorbetegség), daganatos betegségek, dohányzás említhetőek meg.

A poszt-COVID szindróma gyakorisága a jelen adatok alapján akár 50% körüli is lehet. Gyakoribb a súlyos állapotot átvészelt betegek, valamint a fenti alapbetegséggel rendelkező egyének esetén, azonban enyhe-, akár tünetmentes lefolyás esetén is felléphet. Eddig 55 poszt-COVID tünetet azonosítottak, a leggyakoribbak: fáradékonyság (58%), fejfájás (44%), figyelemzavar (27%), hajhullás (25%), nehézlégzés (24%), alvászavar, heves szívdobogásérzés. A tünetek gyakran jelentős életminőség romlást, tartós munkaképtelenséget okozhatnak.





A tünetek jellegük alapján lehetnek:

légzőszervi (légszomj, nehézlégzés, mellkasi fájdalom, köhögés)

szív- érrendszeri (fáradékonyság, heves szívverésérzés, szívritmuszavar, vérnyomásproblémák, trombózis, embólia)

idegrendszeri (érzészavar, íz-és szaglászavar, szájszárazság, izomgyengeség, fejfájás, koncentráció- és emlékezetzavarok

pszichés (álmatlanság, alvászavar, levertség, hangulatzavar, szorongás, pánik, poszttraumás stressz)

endokrinológiai (hajhullás, cukor-anyagcsere felborulása, újonnan kialakult cukorbetegség)

egyéb (fejfájás, szédülékenység, émelygés, étvágytalanság, fülzúgás, allergiaszerű bőrkiütések, izom- és ízületi fájdalmak)



A panaszok közül a fáradtság akár 6 hónapig-, a nehézlégzés akár 2-3 hónapig-, mellkasi diszkomfort (fájdalom, feszülés, szorítás) 2-3 hónapig is fennállhat; a köhögés általában 3 hónapon belül elmúlik, a koncentráció- és memóriazavarok általában 6 héten belül rendeződnek. A pszichés tünetek (szorongás, depresszió) akár hónapokon túl is fennállhatnak.



Szív- és érrendszeri alapbetegségnél jelentkező mellkasi fájdalom, rendetlen szívverés érzés; krónikus tüdőbetegségnél stagnáló panaszok; egyéb visszatérő, vagy állandósult panaszok, szövődmények esetén mindenképpen érdemes háziorvoshoz fordulni, aki szükség szerint a megfelelő szakellátás felé irányítja a pácienst (Pulmonológiai Gondozó, Kardiológiai Szakrendelés, Rehabilitációs Szakambulancia, Neurológiai Szakrendelés, Pszichiátriai Szakrendelés)



Jelenleg lezajlott járványról nem beszélhetünk, a betegségben szenvedők és a betegségen átesettek tüneteinek feldolgozása folyamatos, melyek miatt a statisztikai adatok még nem véglegesek. A betegek hosszú távú utánkövetése, az adatok folyamatos feldolgozása és a zajló klinikai kutatások remélhetőleg a poszt-COVID szindróma kezelésében is eredményeket hoznak.



Összeállította: dr. Luterán Ferenc, dr. Bartal Renáta, dr. Zakar Veronika, Dr. Ónodyné Szekeres Anita, Gombás Zita

Forrás: Coronavirusdisease 2019 (COVID-2019) Evaluation and management of adults following acute viral illness, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet: COVID-on estem át, pszichológiai tüneteim vannak, mit tegyek?