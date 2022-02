GYŐR

KONCERT

Opera- és balettzenék

02. 05., szombat, 19 óra

Richter Terem

Varga Tibor-hangversenybérlet, Győri Filharmonikus Zenekar. Kalandos utazás az opera- és balettzenék világában. Vezényel: Berkes Kálmán.

A Győri Filharmonikus Zenekar ezúttal az opera, az operett és a balett irodalmából állította össze a Varga Tibor-bérletben megrendezett hangversenyének műsorát. Opera, operett és balett – ám énekesek és táncosok nélkül: a programban jelentős zenés színpadi alkotások népszerű zenekari részletei csendülnek fel. A XIX. század két óriása, Wagner és Verdi mellett Leoncavallo lírai intermezzója az olasz, Delibes és Gounod balettzenéi a francia romantika sajátos hangját közvetítik. Csajkovszkij érzelmes keringője a stilizált tánczene egyik remeke, míg Erkel a verbunkos stílus esszenciáját kínáló népszerű Palotása a magyar, Hacsaturján szilaj Kardtánca pedig az egzotikus örmény muzsikát képviselik. A programot a „keringőkirály”, vagyis ifj. Johann Strauss kompozíciói teszik teljessé. A pompás szórakozást ígérő est karmestere: Berkes Kálmán.

Jegyár: 6000 Ft.

KIÁLLÍTÁS

Barcza Réka „Falvédők karantén idejére” című sorozatát 2020 márciusában kezdte el festeni az első COVID hullám idején. A képeket személyes történetek és az aktuális magyar politikai-és közéleti események inspirálták: Magyarország az a hely lett, ahol a nacionalizmus, a nőgyűlölet és a rasszizmus kéz a kézben járnak, részesei a mindennapi politikai közbeszédnek, így a hétköznapoknak is. A festményeken egy szürreális világ jelenik meg, létező, valós helyszíneken: A Magyar Nemzeti Feleségjelölt egy zuglói paneltelepen főz, mos vagy éppen a helyi boltban vásárol, miközben a magyar politikai élet szereplői „vigyázzák lépéseit”. Az ábrázolásmód a 19. század második felétől elterjedt tradicionális magyar falvédőket idézi, amelyek hagyománya és a „jó feleségekhez” intézett intelmei egy elnyomó, patriarchális társadalomban gyökereznek és élnek tovább a 21. században is.

Barcza Réka képzőművész 2019-ben szerzett diplomát a skóciai University of Dundee-n Fine Art szakon. Jelenleg Budapesten él és alkot.

Ezt a sorozatát a Godot Galériában állították ki először 2021 februárjában.

A tárlat március 15-ig látogatható előre egyeztetett időpontban minden nap.

Belépés ingyenes!

Forrás: Alíz



ÉCS

Gasztro

Böjtelő havi Gasztró Börze és Ágota-napi seprűvásár

02. 05., szombat, 9 óra

Mezőszél

Fanfare Complexa – Bab Társulat

Liba, sonka, szalonna, kolbász, sajt, méz, kávé, sütemény, italok, seprű, szauna.

Közösségi főzőműhely – bemutató.

Zemplenguormet, Mézemplén, Kárpáti Borzderes, Hajdúnánási Húskészítmények, Nyárádi termékek, Smoking Sparrow, Nasi Kézműves Finomságok, Fehér Nyúl, Gemenc Distillery, Anonym Pince – Etyek, Mörk András, Tárnokréti Pálinkaház, Abrakadabra Kávé, Qti Seprű, Guruló Szauna, Lima Pub and Hostel.



MOSONMAGYARÓVÁR

ELŐADÁS

Csoportterápia

02. 04–05–06., péntek-szombat-vasárnap, 18 óra

Flesch-központ

Zenés komédia két felvonásban a Theatrum Ad Flexum előadásában.

A szereposztás garancia a két óra felhőtlen kacagásra, a különös emberi sorsok és viszonyok pedig bizonyosan megérintik a néző lelkét. Hat vadidegen – három férfi, három nő – érkezik a csoportterápiára, s kezdetét veszi az analízis…

Jegyek kaphatók a Flesch-központ jegyirodájában 2500 Ft-os jegyáron.





ART-MOZI

02. 05., szombat, 18 óra

Fehér Ló Közösségi Ház

A művészet templomai: Bernini – olasz dokumentumfilm (12). Rendező: Francesco Invernizzi.

„Egyetlen művész sem határozta meg jobban a XVII. századi Rómát, mint Gian Lorenzo Bernini, aki kilenc pápa alatt dolgozott, és kitörölhetetlen nyomot hagyott az Örök Városban. Valószínűleg nincs jobb hely, ahol értékelni lehet a tehetségét és zsenialitását, mint a római Borghese Galéria. A villa – ma múzeum –, amelyet első védnöke, Scipione Borghese bíboros építtetett, ahol Bernini felfedte tehetségét a feszültség és a dráma kőbe faragásában. De a Bernini című figyelemre méltó film megtekintése során a látogatás egyszeri élmény lehet.” A csodálatos római Villa Borghesében bemutatott több mint 60 remekműből álló válogatást a műértők Bernini hazatéréseként határozták meg. Öt évszázad telt el a művész csodálatos szobrászati csoportjainak születése óta, és a lenyűgöző kiállítás főszereplői exkluzív, soha nem látott felvételeken keresztül elmagyarázzák és elemzik e kincsek részleteit, amelyek a világ legrangosabb múzeumaiból származtak.

Belépődíj: 1000 Ft.

SOPRON

KONCERT

Boros Misi zongoraestje

02. 04., péntek, 19 óra

Pro Kultúra (Liszt F. u. 1.)

A „zongora hercegének” is nevezett fiatal tehetség, Boros Misi kora ellenére meghódította már szóló zongoraművészként a világ több nagyvárosát, többek között Párizst, Milánót, New Yorkot, Stockholmot és Tokiót is. Kimagasló tehetségét és elbűvölő személyiségét olyan mesterek méltatták, mint Plácido Domingo és Vásáry Tamás. Jegyár: 4900 Ft.





EGYÉB

Fesd magad!

02. 05., szombat, 10 óra

Kerámia Alkotóműhely (Balfi u. 49.)

Workshop Valentin-nap alkalmából. A tárgyak már egyszer kiégetve, előre elkészítve vásárolhatók meg, és a foglalkozáson lehet festeni. Saját kötényt, pólót kérünk a foglalkozásra. Jelentkezni a Kerámia Alkotóműhely Facebook-oldalán vagy telefonon is lehet (+36-20/626-1577, +36-30/507-4463)!