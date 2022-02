A pálinkafőzőben alkalmazott desztilláció lényege, hogy egymásban oldott folyadékok szétválasztását teszi lehetővé. A folyamat rendkívül összetett, nem véletlen, hogy a pálinkafőző eszközök több részegységből álló, bonyolult szerkezetek. Fontos, hogy az alaplé forralása esetén mindig tudni lehet, milyen hőmérsékleten melyik összetevő van a legnagyobb koncentrációban jelen a gőzben, és ha a megfelelő pillanatban csapatjuk ki a párát (más szóval kondenzáljuk a gőzt, vagyis hidegebb felülettel érintkezve folyadékká alakítjuk vissza), akkor azt az összetevőt kivonjuk az elegyből.

Desztilláció különféle céllal a pálinkafőzőben

A pálinkafőzés során a cefreléből az alkoholt és az ízt adó összetevőket vonjuk így ki. Míg ha a gőzt gyógynövényeken vagy egyéb magas (illó)olajtartalmú növényeken áramoltatjuk át, akkor a növényi olajok már nagyon kevés vizet tartalmazó oldatát kapjuk. A gyógynövényekből készülő esszenciák, aromák és illóolajok kivonása során a desztilláció kíméletes eljárásnak számít, hiszen a növényi részeken csak a vízgőzt engedjük át 100 C° alatti, ellenőrzött hőmérséklet mellett. Ezért a magas hőmérséklet roncsoló hatása nem érvényesül, vagyis nem áll fenn annak a lehetősége, hogy a könnyen bomló molekulák esetleg sérülnek ebben a folyamatban.

Az illóolajokról és aromákról

A gyógynövények legfontosabb hatóanyagai olajban oldott formában találhatóak meg a növény különféle részeiben (gyökér, szár, levél, hajtás, háncs, virág). A gyógynövényeket az ember már az ősidők óta alkalmazza különféle testi tünetek és betegségek gyógyítására, a hatóanyagok eredményességét több évtizedes vagy akár évszázados megfigyelések igazolják. Az aromaterápia szintén hatékony gyógymód, a növényekben található illatanyagok felhasználásán alapul. A hatóanyagokat többfélképpen próbálhatjuk kinyerni – otthoni körülmények között legtöbbször teafőzéssel vagy áztatással – ám az egyik legkíméletesebb, ugyanakkor leghatékonyabb eljárás a vizes vagy gőzös lepárlás. A gőz megnyitja a növény pórusait, amelyekből aztán szabadon távozhat az esszencia, ami lévén olajos bázisú, nem keveredik a vízzel. Így viszonylag könnyen és nagy hatékonysággal elválasztható tőle a desztillácó során.

Milyen pálinkafőzővel lehet illóolajat lepárolni?

Az aromatornyos pálinkafőzők alkalmasak a gőzlepárlásnak azon formájára, amelynek során a gyógynövények különféle számunkra értékes összetevőit kinyerhetjük.

Pálinkafőző vásárlásakor érdemes online is keresgélni, hiszen sokszor kedvezőbb áron tudunk pálinkafőzőt venni, mint a hagyományos boltokban, de akár újszerű, keveset használt vagy jó állapotú használt darabokra is jó áron lecsaphatunk az online piactereken, például a Vaterán.

Gőzlepárláskor az illóolajok csak az egyik fontos alapanyagcsoport, amelyhez hozzájuthatunk, hiszen ha bátrabbak vagyunk, a neten találunk információt arról is, hogyan készíthetünk ezzel az eszközzel akár növényi alapú parfümöt, ételízesítőt vagy festéket is.

A növényi részek az aromatoronyba kerülnek; ez egy széles átmérőjű rézcső, az alján lyuggatott lemezzel vagy szitával. Az aromatorony a rézüst fölött helyezkedik el. A rézüstben vizet vagy víz és alkohol elegyét melegítik, ebből gőz szabadul fel, és átáramlik az aromatoronyban elhelyezett növényi szárítmányon. Az aromatorony teteje egy szűkülő tölcsér, amely vékony csőben folytatódik és a kondenzátorhoz vezet. A kondenzátor egy spirális cső, amelyben az olajjal telített vízgőz lehűl, a víz kicsapódik, az olaj pedig a cső végén elhelyezett edényben gyűlik össze.

Fontos, hogy a toronytetőből kilépő cső ereszkedő dőlésszögű legyen (lehet kapni állítható dőlésszőgű csővel rendelkező típusokat), mert ha nem az, akkor az olaj visszahullhat az aromatoronyba. Ugyanakkor az nem ennyire lényeges, hogy az üst dupla falú vagy préselt fenekű legyen, hiszen általában vizet vagy alkoholos vizet fogunk melegíteni benne, ezért nem kell tartani attól, hogy leég.

A lepárlás előkészítése és menete

Az illóolaj lepárláshoz felhasználandó növényi részeket gyűjthetjük mi magunk, vásárolhatjuk piacon vagy beszerezhetjük háztól, ahol saját termesztésből adnak el. Mindegyik esetben győződjünk meg arról, hogy a növény tiszta helyről származik, ami nem csak a levegő minőségére vonatkozik, hanem a talaj és a környezet esetleges szennyeződéseire is. Ha gyógyászati céllal használnánk az illóolajakat, érdemes nagy hangsúlyt fektetni a magas hatóanyag-tartalomra, ami az ideális élőhely és/vagy a gondos termesztés eredménye.

A növényi részeket frissen és szárítva is felhasználhatjuk. Ha leszedés után nem tudjuk azonnal elkezdeni a lepárlást, a gyűjtött növényeket szárítsuk ki. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk kosárban vagy szatyorban összeposhadni vagy megpenészedni, mert az nem csak csökkenti a hatóanyag-mennyiséget, de nemkívánt “összetevőket” is tehet a folyamathoz. A leszedett növényt száríthatjuk kiterítve szűrt napfényen vagy csokor formájában szellős helyen felakasztva is. Kerüljük a páradús helyeket és a közvetlen napfényt (a hőhatás miatt) és igyekezzünk biztosítani, hogy mindenhol érje a növényeket levegő.

A pálinkafőző üstjének alternatív felhasználásai

A legmagasabb minőségű pálinkafőzők üstje és aromatornya rézből készül. Ez a desztilláció során fontos, mind a pálinka, mind az illóolajok esetében. Hiszen a réz elősegíti az illóolajak és aromaanyagok felszabadítását, megköti az esetleges káros összetevőket, ezzel tisztítja, homogenizálja az oldatot. Mindezen felül az oldatba kerülő rézionok hozzájárulnak a megfelelő ízminőség, illetve hatékonyság kialakulásához is.

A réz üst formáját tekintve olyan, mint egy hatalmas főzőedény. A szimplafalú réz üst kiválóan alkalmas főzésre, legyen szó húslevesről, gulyáslevesről a családi asztalra vagy éppen a disznótor során felmerülő párolási feladatokról. Kiválóan alkalmas továbbá lekvár, dzsem, befőzött szószok elkészítésére is.