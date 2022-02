A nyílt nap célja, hogy a pályaválasztás előtt álló, vagy a rendőrségi munka iránt érdeklődő látogatók látogatók bepillantást nyerjenek az egyenruhások mindennapi feladataiba - mondta el Kovácsné Róka Zsuzsanna r. zászlós, a Győr-Moson-Sopron MRFK Humánigazgatási Szolgálat toborzó csoportjának tagja. A rendőri pályára nem csak az iskolapadból vezethet az út. Aki kedvet kap, akár felnőtt fejjel is jelentkezhet. A 18-55 éves jelentkezőknek orvosi alkalmassági vizsgálaton és fizikai alkalmassagi vizsgálaton kell megfelelniük, emellet a pszichikai alkalmasságot is vizsgálják. A 10 hónapos képzés után járőrként kezdhetik meg hivatásosként a pályájukat a jelentkezők, de elhivatottságuktól függően más területek is várják őket.

Nem féltek beszénporozni az ujjaikat

A nyílt nap keretében a győri rendőrkapitányság udvarán bemutatták, hogy hogyan dolgoznak egy baleset helyszínén. A résztvevők megismerhették, hogy milyen felszerelések vannak a bűnügyi helyszínelő autóban, és hogy milyen eszközöket használnak a nyomok rögzítésre. Ezeket örömmel próbálták ki a csoport tagjai. Megtapasztalták, hogy nem is annyira egyszerű levenni egy ujjnyomot az adott tárgyról, mint amilyennek az például a filmekben látszik. A baleseti helyszínelő rendőrök egy roncsautó mellett meséltek arról, hogy mi mindennel találkoznak egy-egy helyszínen. A nyílt nap intézkedéstechnikai bemutatóval zárult. Ezen egy olyan autófeltőrést szimuláltak, amit egy járókelő észrevett. A bemutatót Horváth Péter r. százados vezette. Felhívta a figyelmet arra, hogy mik azok a fontos információk, amiket feltétlenül el kell mondani, akkor amikor felhívjuk a 112-őt. Ilyen például a saját adataink megadása, a helyszín beazonosítása, személyleírás a feltételezett elkövetőről, ha menekül, akkor annak iránya. A szimuláció során a telefonhívástól a bűnöző elfogásáig követhették végig az eseménysorozatot.

Motivációval egészül ki a tananyag

- Iskolánk tanulói számára a rendészeti irányú képzést jól kiegészítik azok a szakmai napok, amelyeket a rendőrség szervez, ezért is veszünk részt rendszeresen az ilyen jellegű programokon. Évfolyamtól függően 6-7-8 szakmai órájuk is van a diákjainknak. Ezek hasznos kiegészítői ha személyesen is belekóstolhatnak a rendőri munkába. Ezeken az alkalmakon nem is a megszerzett tudáson van a hangsúly, hanem azon, hogy milyen motivációt szerezhetnek ezeken a gyakorlatokon - mondta Bán Benedek a Bercsényi technikum 11R osztályának osztályfőnöke.