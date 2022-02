Mint a neve is mutatja, a boldogi nagyrózsa, vagy más nevén a rózsafánk receptje a Heves megyei községből származik. A FinomSág családi gazdaságában már közel egy évtizede maguk termesztik a gyümölcsöket, gyógynövényeket, ró­­zsát, levendulát. Bugyenszkiné Szemerédi Erzsébet néhány éve talált rá a receptre, amikor ró­­zsákkal kapcsolatos információ­kat keresett az interneten.

"Mindenki" sütni akarta

„A keresőben ez a különleges édesség is megjelent a találatok között. Érdekesnek találtam, és elkezdtem tovább kutatni a boldogi rózsafánk történetét. Mint megtudtam, az első világháború környékén kezdhették sütni a községben, főleg lakodalmakra, de nem hiányozhatott az ünnepi asztalról sem” – mesélte Erzsébet.

Amikor úgy döntött, hogy maga is szeretné megsütni, szüksége volt a speciális sütőformára. Egy idős boldogi bácsival sikerült felvennie a kapcsolatot, aki még készítette ezeket, és a formával együtt a receptet is elküldte Erzsébetnek. Először 2018-ban sütötte meg a győrsági művelődési házban egy fánksütő versenyen. Akkora sikert aratott, hogy mindenki ilyen fánkot akart sütni. Így még ötvenegy formát rendeltek a faluban – mesélte büszkén Erzsébet.

Olaszországba is eljutott

Egy évvel később, a település testvérvárosa, Sagrado polgármestere látogatott a faluba. Neki is megsütötték a fánkot, ami annyira ízlett a delegációnak, hogy az olasz polgármester kérte, három rózsafánksütőt küldjenek neki. Ő ezt szeretné hazavinni Magyarországról. De nemcsak ilyen jeles alkalmakra, karitatív célból is sütik, és különféle rendezvényekre is elviszik. Ezenfelül pedig bárki megkóstolhatja, és még a sütést is kipróbálhatja, aki ellátogat Győrságra, a FinomSágok levendulakertjébe.

A nehéz időkben reményt adott

A boldogi nagyrózsafánksütő az életfát formázza. Erzsébet úgy véli, annak, hogy ezzel a motívummal sütötték a fánkot, jelentősége volt. A nehéz időkben reményt adott az embereknek.

Erzsébet az eredeti receptet is megosztotta olvasóinkkal, amin ő egyetlen ponton változtatott: az ételecetet almaecetre cserélte.

Boldogi nagyrózsafánk (Kb. 30 darabhoz.):

10 darab egész tojás,

1 liter 2,8 százalékos tej,

1 kg BL 55-ös liszt,

4 evőkanál cukor, 2 teáskanál só,

2 evőkanál almaecet,

1 mokkáskanál szódabikarbóna.

A tojásokat kissé felverjük és elkeverjük a tejjel. Ebbe öntjük bele a lisztet, cukrot, sót és ezeket jól elkeverjük. Hozzáöntjük az almaecetet és a szódabikarbónát, és ismét megkeverjük a tésztát, ami így el is készült. Egy fazékban zsírt hevítünk, ebben melegítjük a rózsafánksütőt. A forró vasat a tésztába mártjuk úgy, hogy az ne lepje el teljesen, majd a formát a zsiradékba mártjuk, vigyázva, hogy ne érjünk az edény falához. Amikor a tészta aranybarnára sült, lekopogtatjuk a formáról, és porcukorral megszórva vagy lekvárral kínáljuk.