Tizedszer hirdette meg a Tesco az „Ön választ, mi segítünk” programot. Mosonmagyaróvár térségében három szervezet kerülhetett be.

Támogatás zsetonokkal

Idén a Családok Átmeneti Otthonát üzemeltető Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány, a hospice-házat fenntartó Hospice – Segítő Kéz Alapítvány és a Daniló Sportegyesület közül választhatunk, hogy melyikük programját kívánjuk támogatni. Az áruházlánc négy mosonmagyaróvári és egy levéli üzletében január 17. és február 13. között dobhatjuk be a vásárláskor kapott zsetonjainkat, eredményhirdetés pedig a hónap végén lesz. Az első helyezett 400 ezer, a második 200 ezer és a harmadik 100 ezer forinttal gazdagodhat.

– Újra lehet szavazni a Da­niló Sportegyesület komplex lovasterápiás fejlesztő foglalkozásaira Mosonmagyar­óváron és Levélen az üzletlánc áruházaiban.

Ön választ, mi segítünk

A tavalyi őszi lovasterápiás fejlesztő foglalkozásaink már az „Ön választ, mi segítünk” program támogatásával valósulhattak meg. Most a tizedik fordulójában a vásárlók egy-egy zseton bedobásával szavazhatnak programunk támogatásának mértékére – emelte ki Wagner Kinga, a Daniló Sportegyesület elnöke.

Lovasterápia negyven gyermeknek

Mint elmondta, a koronavírus-­járvány miatti korlátozások és betartandó egészségügyi szabályok miatt sok esetben már egy éve elmaradnak a különböző fejlesztő foglalkozások, amelyeket tornatermi vagy iskolai körülmények között, esetleg szoros testkontaktusban lehet csak kivitelezni. A lovasterápia egy olyan komplex fejlesztő foglalkozás, amelyet ebben az időszakban is biztonságosan lehet folytatni. Sok gyermek számára a lóval végzett fejlesztés az egyetlen fejlesztő foglalkozás, amelyet jelenleg is igénybe tudnak venni.

– Egyesületünkben negyven olyan gyermek van, akik lovasterápiás indikációval kezdtek lovagolni, kilencen mint parasportoló vesznek részt a foglalkozásokon. Az érintett családok száma harmincöt, többen testvérek ezen gyermekek közül. Családjaiknak a korábbinál is fontosabb lett az iskolán kívüli fejlesztő foglalkozások igénybevétele, hiszen közel egy éve nem részesülhetnek rendszeresen a különböző zárt téri fejlesztésekben, ez nagyon sokat rontott az állapotukon. A foglalkozásokon részt vevő gyermekek számára fontos, hogy a fejlesztés folyamatossága ne szakadjon meg, a korábban elért képességek, készségek ne épüljenek le a gyakorlás hiánya miatt, újabb területeken érjenek el pozitív változást. Ahogy az, hogy ne alakuljanak ki rossz szokásaik, amelyek családjuk mindennapjaira is komoly kihatással vannak. A programba újabb érintetteket is bevontunk – fűzte hozzá a terapeuta.