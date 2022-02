Horváth Brigitta azzal kezdte, hogy napi munkája során azt látja: a járvány kirobbanása óta eltelt két évben párkapcsolatok sora ment tönkre. – Ennek egyik oka, hogy az eleve sok nehézséggel küzdő párok nehéz időszakot élnek át a bezártság, a hírek okozta frusztráltság, a gazdasági bizonytalanság, a munkahelyelvesztés vagy az ettől való félelem, a gyerekkel otthon tanulás, foglalkozás nehézségei miatt. Ugyancsak megviselte a párkapcsolatokat, hogy az utazás, a barátokkal, családdal való kapcsolattartás, a kikapcsolódási lehetőség korlátozott. Ezek pedig együtt vagy külön-külön sokszor a párkapcsolat halálához vezetnek – fejtette ki.

Minőségi idő helyett függőségek

Generálódik a türelmetlenség, a fáradtság, a kialvatlanság, ami aztán veszekedésbe torkollhat. Aki nem tudja a feszültséget, frusztrációt feldolgozni, vagy nem elég erős, stabil a személyisége, az alkohol- vagy drogfogyasztásba menekülhet. Manapság a függőség a párkapcsolatokat fenyegető egyik legnagyobb veszély. Horváth Brigitta elmondta, hogy egyre gyakoribb, hogy a házaspár egyik tagja a munkába vagy a telefon, internet böngészésébe, játékfüggőségbe menekül ahelyett, hogy minőségi időt töltenének együtt.

– Ám ezzel észrevétlenül az egyén ördögi körbe kerül, észrevétlenül csúszik bele a mindennapjaiba a függőség tárgya. Az esetek nagy részében ki sem alakul betegségtudat, szinte természetesnek veszi az illető a kialakult helyzetet, elbagatellizálva azt. De van kiút, ahogy mindenből. Ha ezt az illető felismeri, segítséget kérhet akár tőlünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól is. Egyéni beszélgetés és csoportos forma közül választhat, attól függően, ki hol tud jobban kibontakozni és beszélni a problémájáról: egy segítő vagy hasonló gondokkal küzdők előtt – hívta fel a figyelmet a szakember.

Ha külső ok miatt kötünk házasságot

A mai modern, rohanó világban eleve sok minden támadja még a stabil kapcsolatokat és az értékeket is. A média vagy a reklámok által közvetített képek, az internet adta csábítás eleve kikezdi azokat, akik amúgy is nehezen köteleződnek el. A magyar társadalom több mint 50 százaléka a kimutatások szerint képtelen elköteleződni, pedig ez a harmonikus házasság mérföldköve.

– Azok, akik képtelenek elköteleződni, esetleg nem teljes szívvel, tudatos döntést hozva kötötték össze életüket, hanem mondjuk egy gyermek születése vagy a csábító családtámogatások miatt léptek házasságra, azok akár már az első nehézség után is kilépnének a kapcsolatból. Ráadásul ma már egyre gyakoribb, hogy a párok otthonról sem hoztak megfelelő mintát, nem látták azt, hogy milyen a helyes férfi- és női szerep, nem volt többgenerációs együttélés, nagyszülői minta – magyarázta Horváth Brigitta.

Merjünk segítséget kérni

– Azonban van megoldás erre is, ha azt teljes szívvel, igazán akarjuk. Gyengédséggel, odafigyeléssel, törődéssel, egy apró kis gesztussal is sokat tehetünk a másikért. Nemcsak magunkat nézni, hanem egy kicsit megállni, figyelni a másik érzésére, lelkiállapotára, hangulatára. Kommunikálni, kérdezni, őszintén, játszmák nélkül Használjuk ki a tavasz közeledtét, menjünk ki a szabadba, akár csak egy sétára is – adott tanácsot a párkapcsolati mediátor.

Befejezésül pedig megjegyezte: ha úgy érezzük, hogy egyedül nem tudunk megbirkózni a problémáinkkal, merjünk segítséget kérni, a győri Színes Fogadó Tér szenvedélybeteg-szolgálata akár online, telefonon is elérhető. Higgyük el, hogy nem mi leszünk az elsők, és az utolsók sem, akik ezt megteszik a párkapcsolatuk javítása érdekében, és természetesen önmagunkért is. Mert ha rendben vagyunk és szeretjük magunkat, az már fél siker.