Mint a média véradás ötletgazdája, szerkesztőségünk 2005 óta ápolja a hagyományt, és az év első hónapjaiban megszervezi a média munkatársai, és a hozzánk csatlakozó segítők számára a véradást, a Kisalföld székházába.

Az elmúlt évek ezt is felülírták, és nem tudjuk szerkesztőségünkbe megszervezni az eseményt, viszont nagyobb szükség van az önzetlen segítségre, mint valaha. Iskolák, gyárak mondták le ezekben a hetekben a sok betegség miatt a véradást.

Az Oxygén Média és a Győr+ munkatársai fogadták el ismét a meghívásunkat, és ahogy eddig mindig, régi jó szomszédjaink, a tűzoltók is velünk tartottak.

Az eseményre civileket is várt a Magyar Vöröskereszt és a Vérellátó Szolgálat. Aki segíteni akart, reggel 7 és délután fél 4 között nyújthatta karját, hogy vért adjon embertársainak.

Teljesült a terv

Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója lapunknak elmondta: a kezdeményezés sikeresnek mondható, hiszen negyven főt vártak, és ennyien is nyújtották karjukat a szerdai eseményen.

– Az összefogásnak köszönhetően 120 beteg embernek adhatunk új esélyt az egészséges élethez. Nagy öröm, hogy az emberek meghallják a hívó szót, hiszen olyan véradó is volt a Magyar utcában, aki tegnap este kapott szervezetünktől megkeresést, hogy ismét adhat vért – fogalmazott.

A média véradás azzal a céllal indult el annak idején, hogy olyan nehéz időszakban, mint az év eleje, segítsen megszólítani az embereket, és felhívja a figyelmet a véradás fontosságára. Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója szerint az év elejétől napról napra visszaesés tapasztalható a véradók számában.

– A gyógyító vérre, a pandémia időszakában is nagyon nagy szükség van. Kérjük aki egészségesnek érzi magát, az jöjjön el vért adni, akár a kihelyezett eseményeinkre, akár a győri Magyar utcai Vérellátó Központba, vagy a soproni vérellátó kirendeltségre. Az emberek megszólítása nem könnyű számunkra. Célzott megkeresés formájában nap mint nap telefonon, sms-ben, és emailben is kapnak értesítést azok a véradók, akik utolsó véradása óta eltelt 56 nap. A média véradás egy példamutatás az újságírók, riporterek részéről –fogalmazott.

Lapunk kezdeményezéséhez a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai is csatlakoztak. Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, szóvivő elmondta: évek óta szívesen csatlakoznak a média véradáshoz, de ha a vérellátó kér segítséget, akkor is mindig akad önkéntes a tűzoltók között.



– Számos tűzoltó kollégánk évtizedek óta ad vért, és évente többször nyújtják segítségül a karjukat. A saját szervezésű véradásunk október közepén – A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapjára emlékezve – volt, azóta már többen a saját lakóhelyükön szervezett véradáson is segítettek. Akinek volt lehetősége, természetesen idén is csatlakozott, és ellátogatott tegnap a Magyar utcába – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette: a tűzoltói hivatás sajátja, hogy minden bajban lévőnek segítenek, legyen szó bármiről. Az év elején általában kevés ember nyújtja karját, így most is fontosnak tartottuk, hogy az egyenruhás és civil munkatársaink is adjanak vért és önzetlenül gondoljanak embertársaikra.

Finta Bence

Finta Bence több mint tizenöt éve ad vért rendszeresen. Örömmel csatlakozott a Kisalföld kezdeményezéséhez. Szerinte fontos, hogy ne csak a pandémia idején segítsünk, hanem máskor is.

– Évente többször adok vért. Amikor csak tehetem. A településen, ahol lakom, is szerveznek évente három véradást, igyekszem minél többször segíteni. A gyógyító vérre mindig szükség van, úgy ahogy a véradókra is –mondta el lapunknak.

Hay Tamás

Hay Tamás katona kora óta ad rendszeresen vért, évente legalább két alkalommal.

– Bízom benne, hogy ha vért adok, akkor nem lesz rá szükségem. Szerencsés vagyok, hogy olyan vércsoportom van, hogy mindenkinek adhatok. Nagyon jó élmény, hogy véradóként visszajelzést kapunk arról, mikor hova szállították a vérünket, és hogy felhasználták azt– fogalmazott.