Klasszikusok a 2000-es évek elejéről

Mielőtt a részletekre térnénk, ismerjék meg Csapó Gábort. A győri úr több száz emléktárgyat gyűjtött a XX. századból – egymilliárd pengős bankjegytől táskarádiókig –, „kincsei” között 35 mobiltelefon is lapul.

„A készülékeket családtagoktól, barátoktól kaptam, akad köztük működőképes is. A Nokia 3110-est minden második ember használta a 2000-es évek elején, ez a készülék 2G-képes mobil. Jó barátomnak a közelmúltban is ez a volt a nagybetűs telefon, vagyis amellyel tartotta a kapcsolatot ismerőseivel” – hallottuk. A kisalföldi gyűjtő szerint a szóban forgó mobilt pár éve „felturbózta” a gyártó, a fejlesztés során többek közt nagyobb kijelzőt kapott. Ez nem csak érdekes, fontos információ is egyben. A nyugdíjasok hozzászoktak már jól bevált készülékeikhez, s közülük többen ódzkodnak a váltástól. Számukra jó hír, hogy a gyártók nem vonultatják vissza a régi modelleket, hanem 4G-képes verzióban dobják piacra azokat.

A győri gyűjtő készülékei között több működőképes, ám a 3G-hálózatok lekapcsolásával ez a korszak zárul hamarosan.

Határidők

Azért is érdemes élni most a telefoncserével, mert a 3G hálózatok napjai meg vannak számlálva hazánkban. A magentás cég közleménye szerint 2022 második félévében tesznek pontot a 3G végére, a az épp nevet váltó másik várhatóan szintén az idei nyáron kezdi meg a hálózat lekapcsolását hazánkban.

A készülékcsere-program első szakaszában (február 14. és május 8. között) kizárólag az aktív 3G használók pályázhatnak, a második szakaszban (május 9. és július 17. között) 3G és 2G készülékek egyaránt cserélhetők – ha addig kitart az ötmilliárdos keret. Május közepéig tehát feltétel, hogy a telefont valóban igénybe vették tavaly július 1. és december 31. között valamelyik hazai 3G vagy 2G hálózaton. Ezt a támogatás igénylésekor ellenőrzik.

A fő szabályok

Egy ember maximum bruttó 20 ezer forintos támogatást vehet fel legfeljebb 120 ezer forintba kerülő, új, 4G- vagy 5G-képes telefonhoz. Ha az új készülék ára alacsonyabb, mint 20 ezer forint – a netes webshopokban több hagyományos típusú, 4G-képes telefont láttunk 18-19 ezer forintért –, akkor a támogatás a teljes árral egyezik meg.

A pályázatot csak a regisztrált kereskedőknél lehet benyújtani. Az összes üzletet megtalálják a mobilcsere.nffku.hu címen. A listán – amely elérhető korábbi hírünkben is – több győri, soproni, mosonmagyaróvári, csornai, kapuvári, fertődi üzletekkel találkoztunk, míg Komárom-Esztergom megyében Tatabányán, Tatán, Komáromban és Oroszlányban válthatunk új mobilra támogatással.

Félreértések

„Jelentős az érdeklődés a cserék iránt. Abból van némi félreértés, hogy a program szerint jelenleg csak használatban lévő készülékekre lehet támogatást igényelni.

Többen betértek már olyan telefonokkal, amelyeket több éve kapcsoltak be utoljára. Ilyen esetekben a pályázati kiírás szerint egyelőre nem tudunk segíteni” – tudtuk meg Mencsik Istvántól, a FirstPhone Győr ügyvezetőjétől.