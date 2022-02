A szakemberek becslése szerint a lakosság 10 százaléka tartozik a kockázatos ivó kategóriában. A 130 ezer fős Győr, esetében ez közel 13 ezer olyan személy jelent, akiket fokozottan fenyeget, hogy alkohol függővé válnak. Az ellátásban azonban alig 80-90 fő jelenik meg. Emiatt indított figyelemfelhívó cikksorozatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színes Fogadó Tér Szenvedélybetegek Integrált intézménye.

- Készítettünk egy kérdőívet is az oldalunkon. A kitöltők közt nagy számban voltak olyanok, akik soha vagy csak szociális alkalmakor fogyasztanak alkoholt. Mint kiderült sokan még mindig úgy látják, hogy az alkoholizmus egyszerű döntés kérdés -mondta el Udvardi Mónika intézményvezető és Árpás Márta terápiás szakember. – Ez nem pusztán rossz döntés következménye. Létezik genetikai hajlam és szociális, pszichológiai tényezők, természetesen a függőségig eljutó úton az egyén is hoz rossz döntéseket, de számos olyan tudattalan folyamat is lezajlik benne, amire nincs kontrollja.

A szakemberek kiemelték, az függő nem feltétlenül egy munkanélküli, piszkos, hajléktalan, van számos jól funkcionáló alkoholista is.

- A megbélyegzés még mindig nagyon komoly probléma. És legtöbb esetben nem akkor kezdődik, mikor a baráti táraságban minden nap megiszik 3-4 sört az illető. Sokkal gyakoribb, hogy akkor közösítik ki az illetőt, mikor beismeri a problémáját és terápiás segítséget kér. Hiszen ezzel tükröt tart a környezete számára is.

Az Emberarcú függőség cikksorozat célja, hogy a nem érintettek számára is bemutassák milyen függőséggel élni.

- Azt tapasztaljuk, hogy a felépült függők többnyire kis csoportokat alkotnak és ritkán van közvetlen kapcsolat azokkal, akik nem érintettek. Ezen szeretnénk változtatni a kampánnyal. Megmutatni, hogy a függők szintén ugyanazokkal a problémákkal is küzdenek, mint mindenki más. Ha a járványhelyzetnek vége, szeretnénk olyan programokat is szervezni, ahol a civilek és a gyógyult függők tabuk nélkül nyíltan kérdezhetnek egymástól. A kérdőívet kitöltök közt, gyakori kérdés felvetés volt, hogy mit tehetnek, hogyan segíthetnek ők egy függőnek. Láthatóan az embereket érdekli a téma és tenni is szeretnének az ügyben, ami nagyon pozitív.

Udvardi Mónika és Árpás Márta azt is kiemelték az alkohol mellett, drog, szerencsejáték és gyógyszerfüggők is vannak. A lakosság körében például létezik az orrspay függőség. De nem csak szer alapú addikció létezik.

- A munka-, a vásárlás vagy épp a partnerfüggőség esetén lejátszódó folyamatok ugyanazok mint más szer alapú függőségek esetén, így ezekkel is bátran fordulhatnak hozzánk. Sőt ha valaki szeretné kideríteni, hogy bármilyen szokása vagy fogyasztása veszélyes lehet, mindenféle kötelezettség nélkül, anonim módon ingyenesen bejöhet és kérhet tanácsadást.

Az Emberarcú függőség poszt sorozatot Színstér Fogadó- Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Facebook oldalán olvashatják.