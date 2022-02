Téltemetés és tavaszköszöntés határokon át 1 órája

Bemutatkoznak Sopronkövesd és Alsóbodok hagyományai

A sopronkövesdiek hozzák a farsangi fánkot és rengeteg jó programot, a felvidéki Alsóbodokon megmutatják a "villőzést" és persze ott sem maradnak el a jó falatok. A két testvértelepülés között eddig is élő volt a kapcsolat, népszokásaik kölcsönös bemutatását most egy pályázat is támogatja.

A Nyitott Porták Napja nemcsak vendégek és vendéglátók, hanem generációk találkozása is volt.

Sopronkövesdnek és a felvidéki Alsóbodoknak egyaránt fontos a hagyományok ápolása, azok továbbörökítése, átadása már a kisgyermekeknek is. A két település önkormányzatai közösen pályáztak és nyertek is támogatást a határon átnyúló hagyományőrzésre. Az Interreg projekt célja, hogy a testvértelepülések bemutassák egymásnak a télűző és húsvéti népszokásaikat, a sopronikövesdiek és az alsóbodokiak pedig örömmel tesznek ennek eleget - és mindenki jól jár. Sopronkövesd a magyar téltemető szokásokat mutatja be február 18. és 20. között. A programok a farsanghoz, annak hagyományaihoz kapcsolódnak. A gyerekek február 18-án kézműves foglalkozásokon ismerkedhetnek a népi hangszerekkel és készítésükkel és a téltemető kiszebábot elúsztatják a közeli patakban. A második napon bemutatkoznak a helyi és testvértelepülés őstermelői; a Fehér Csárdában metsző tanfolyam lesz délelőtt, kilenckor kinyit a termelői piac, az Alkotóházban farsangi fánksütő-versenyt rendeznek - 11 órakor nevezni is lehet - a gyerekekkel közösen. Bemutatkoznak az óvodák, illetve helytörténeti és hagyományokat bemutató előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők Kelemen Dávid sopronkövesdi, illetve Fehér Sándor alsóbodoki helytörténészektől. Jeles esemény lesz az a faluközpontból 16 órakor induló felvonulás, ahol a település apraja-nagyja a hungarikummá vált mohácsi busókkal megy eltemetni a telet. Este zenés programok és táncház, hastánc-bemutató, tűzzsonglőr, dzsessz és este nyolckor ingyenes bál várja az érdeklődőket a mohácsi busók Klepetalo csoportjával a Franciska-majorban. A vendéglátók nem hagyják sokáig aludni a bálózokat, mert másnap 9 órakor már indul a téltemető túra, amit az agghegyi kápolnánál zár a szalonnasütés kakaóval és forró teával, örömzene kíséretében. Alsóbodok sem lesz adós a vendéglátással. A Nyitrától kilenc kilométerre lévő felvidéki településen a húsvéti hagyományokat mutatják be április 8. és 10. között. Kézműves foglalkozások, felvonulás, a hagyományos ételek elkészítésének bemutatása várja a sopronkövesdieket és a helyieket. Lesz „szuvenír” készítés, bemutatkoznak az óvodák is. A programot zenés előadások színesítik és a villőzésről is kiderül majd, hogy egy jellegzetes virágvasárnapi leányszokás a Zobor alján. A programsorozatot ünnepi szentmise zárja. - Testvértelepülésünkkel együtt abban bízunk, hogy a gyermekek és családjaik az izgalmas és élményszerző programokon megismerik az előttünk élt generációk szokásait, hagyományait, amik így tovább élhetnek, és erősíthetik az összetartozás érzését - fogalmazta meg céljaikat Fülöp Zoltán, Sopronkövesd polgármestere.

