A mosonmagyaróvári önkormányzat és a Flesch Károly Nonprofit Kft. által kedden rendezett vetélkedő telt házas volt, a nyugdíjasklubok mellett sok egyéni versenyző is pályázott. Bronz, ezüst és arany minősítéssel jutalmazott minden fellépőt a négy tagból álló zsűri, akik összesen huszonnyolc egyéni és csoportos produkciót tekinthettek meg különféle műfajokban. Sokan döntöttek úgy, hogy verset vagy prózát mondanak a közönségnek. Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, József Attila és Kaffka Margit műveivel is felléptek a versenyzők. Ugyanakkor saját alkotások előadásából sem volt hiány, mint például a Krumpliberé felmagasztalása Süli Józsefné tollából.

A tizennégy tagból álló Halászi Dalkör már két évvel ezelőtt is megmérettette magát a Nyugdíjas Ki mit tud?-on. Idén szigetközi népdalokból válogattak egy csokorra valót, bár a próbák többsége betegség miatt sajnos elmaradt, a fellépésük így is remekül sikerült, amit a zsűri ezüst minősítéssel jutalmazott. – Nagyon jól éreztük magunkat. A járvány miatt ugyan nem tudtunk annyit próbálni, amennyit szerettünk volna, de az ezüst oklevélnek így is nagyon örülünk. Májusban lesz Tapolcán egy dalfesztivál, ahová felkérést kaptunk egy műsor előadására, reméljük, ott is hasonlóan jól fogunk szerepelni, és addig még tudunk próbálni is – osztotta meg lapunkkal Berta István, az egyesület karnagya.