MARTHA – Master Therapy Assistant – a neve a bécsi FH Campus Wien főiskola legújabb mobiltelefonos alkalmazásának, amelyet több szakterület együttműködésével, Bécs Városa anyagi támogatásával fejlesztettek ki. Az alkalmazás szélütésen átesett betegeket és gyógytornászaikat segíti abban, hogy a felépüléshez nélkülözhetetlen otthoni gyakorlás hatékony legyen.

A terapeuták eddig ugyanis vagy szóban elmondták, vagy papíron lerajzolva a betegekkel adták azokat a gyakorlatsorokat, amelyeket otthon is el kellett végezniük, hogy minél gyorsabban javuljon a mozgásuk a szélütés után. Ezeket a páciensek aztán vagy megcsinálták, vagy nem, vagy jól hajtották végre, vagy nem. Ezt segít most elkerülni MARTHA, ami végigvezeti a beteget a házi feladatán.

Az alkalmazás központi elemét különböző gyakorlatokat bemutató videók adják, amelyeket a beteg fejlesztési igényeinek megfelelően személyre szabott gyakorlatsorokká lehet összerakni. Az appnak köszönhetően a páciensek igy jobban átlátják az edzésprogramot, tudnak rá reflektálni és sokkal pontosabban követhetik nyomon, valójában mennyi időt is töltöttek gyakorlással.

Az alkalmazás kifejlesztésekor különösen nagy figyelmet fordítottak arra, hogy nagyon könnyű legyen kezelni és használni. Végül 18 beteg és 13 gyógytornász részvételével három hónapon át tanulmányozták, hogy mennyire jól használható és mennyire fogadják el az appot. Kiderült, hogy a gyógytornászok nagy része szeretné továbbra is használni az alkalmazást és kollégáinak is ajánlaná. Hasonlóan jól vizsgázott MARTHA a betegek körében is: többségük a jövőben is beépítené az edzésprogramjába és hasznosnak találja.

Az alkalmazást a jövőben az ortopédia, a neurológia, a nőgyógyászat és pszichoszociális területen is jól lehet majd hasznosítani.