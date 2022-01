A Mars bolygó lakhatóvá tétele, egy panda bambusszal etetése vagy egy királyi pavilon kicsempézése: ilyen és hasonló kalandokat élhetnek meg a készletek és a képzeletük segítségével azok, akik akár otthon, akár egy klubban hódolnak társasjáték-szenvedélyüknek.

– A Covid alatt rengeteget játszottunk otthon, ez adta az ötletet, hogy létrehozzuk ezt a helyet – mondta el Csermely Diána és Csermely Szandra, a soproni Draconis Társas­játékbár alapító testvérpárja. A fiatal felnőttek körében egyre népszerűbb a szórakozásnak ez a fajtája, amivel a kínálat is lépést tart, folyamatosan újabb kihívásokat tartalmazó dobozok kerülnek az üzletek pol­caira. Széles a választék a játékosok száma, a szükséges idő és az összetettség tekintetében is. A készletek nem olcsók, így elsősorban azok tudják megengedni magunknak, akik már dolgoznak, de egy ilyen klubban sokféle játék kipróbálható.

Tendencia, hogy grafikai téren is fejlődnek a játékok, vannak kifejezetten gyönyörű készletek. A játékkészítők törekednek rá, hogy egyre jobban nézzenek ki a táblák, a figurák és a kártyák az asztalon. A hely látogatói sok esetben veszik kézbe a bonyolult, stratégiai játékokat, de gyakoriak akik partytársasokat keresnek, amelyek szabályrendszere egy perc alatt megismerhető, és a játék folyamata sok vicces helyzetet hozhat.

– Egy játékban többféle mechanika, működési elv is megtalálható, ezek közül most a legnépszerűbbek a pakliépítősek, az asszociációs játékok és a színészkedős feladatok, amikor valamit el kell mutogatni vagy játszani. A nyomozós játékokból egyre jobb minőségűekkel találkozunk. A fejlesztők nem állnak le, újabb játékmódok jelennek meg, még a hagyományos ütésvivős kártyajátékokat is megbolondítják – adnak betekintést a társasok világába a tulajdonosok.

Vannak olyan vendégek, akik a hely honlapjáról előzetesen tájékozódva, célzottan egy bizonyos játék kipróbálására érkeznek, de a bárban szívesen segítenek megtalálni a megfelelőt a résztvevők számától, a rászánt időtől, a bonyolultságtól és az életkortól függően.