A fiatal orosz lány jelenleg Budapesten él és dolgozik, épp az államvizsgájára készül. Mint mondta, sok hasonlóságot vél felfedezni Magyarország és a hazája között; az emberek mentalitása és az épített környezet is otthonára emlékezteti. Részben ezért is határozta el, hogy egy időre biztosan lehorgonyoz tanulmányai helyszínén.

Miért dönt úgy egy orosz lány Szibéria közepén, Krasznojarszk városában, hogy alapdiplomával a zsebében a több ezer kilométerre nyugatra fekvő Széchenyi István Egyetemre iratkozik be marketing mesterszakra? Irina Grakhova számára mi sem volt egyértelműbb, mint Győrt választani a sok-sok külföldi lehetőség közül.

„Nem volt nehéz döntés, merre menjek tovább. Nem kedvelem a nagy, zsúfolt, nyüzsgő metropoliszokat, ilyen tekintetben Győr mérete ideális a számomra. Ez egy csendes és nyugodt, emberléptékű város, közel a természethez. Azt gondolom, sokan spekulálnak hasonlóan, amikor ide jelentkeznek” – árulta el portálunknak Irina, amikor arról faggattuk, milyen érvek szóltak annak idején a Széchenyi István Egyetem mellett.

„A város elhelyezkedése szintén szerencsés, szerintem ez nagyban hozzájárul a népszerűségéhez” – vélekedett. „Három európai főváros, Budapest, Bécs és Pozsony is mindössze egy-másfél órányira található Győrtől, ami mind az utazás, mind a munkalehetőségek szempontjából optimális egy nemzetközi hallgató számára. Emellett azt gondolom, Győrben az ipari környezet, a virágzó gazdaság is vonzó” – ecsetelte a fiatal orosz lány, aki ma is azt vallja: remek döntést hozott, amikor a Széchenyi István Egyetemet választotta.

Gyógyír a karanténra

Mint mondja, a mai napig könnybe lábad a szeme, ha felidézi a Gólyahét legemlékezetesebb pillanatait. „Tele voltunk kíváncsisággal, mindent és mindenkit meg akartunk ismerni. Nagyszerű mentoraink voltak, és remekül szórakoztunk. Kívánom, hogy minden képzés ilyen jól induljon, mint a miénk annak idején” – emlékezett első széchenyis napjaira.

Irina pont az első olyan évfolyam tagja volt, amelyet érzékenyen érintett a koronavírus-járvány. A karantén, a bezárság és a távoktatás nehézségek elé állította a nemzetközi hallgatókat is, akik az utazási szabályok miatt sok esetben hónapokig nem láthatták hozzátartozóikat. A nehéz idők viszont össze is hozták a közösséget: olyan erős bajtársi kötelék alakult ki köztük, melynek révén szinte családként működtek abban az időszakban.

Társadalmi hasonlóságok

Nem csupán a remek barátságok és az életre szóló élmények, hanem az otthonos környezet is igazolta utólag, helyes elhatározás volt a Széchenyi-egyetemet választani. A magyar és az orosz társadalom között sok hasonlóság fedezhető fel Irina szerint, emiatt – a nyelvi nehézségektől eltekintve – a szibériai lány szinte hazájában érezte magát az elmúlt két évben. Igaz, megjegyezte, vannak jelentős különbségek is. Szülővárosában, Krasznojarkszban télen a város a hó és a fagy birodalma, Magyarországon viszont nincs annyira hideg – jegyezte meg.

A záróvizsga előtt elhelyezkedett

Irina marketing mesterszakon végzett Győrben, jelenleg az államvizsgájára készül. Szeptembertől dolgozik – már a tanulmányai befejezése előtt, utolsó félévében sikeresen elhelyezkedett a szakmájában, Budapesten. Megkérdeztük tőle azt is, a marketing melyik területe érdekli legjobban.

„A fogyasztói magatartás a kedvenc témám. Érdekel, miképp gondolkodik a vevő, hogyan lehet meggyőzni őt, hogy nálunk vásároljon termékeket és szolgáltatásokat” – mondta portálunknak a fiatal lány, majd folytatta. „A Széchenyi-egyetemen tanultak sokat lendítettek a karrieremen, megalapozták a szakmai ismereteimet, emiatt mindig hálás leszek és örömmel gondolok vissza ezekre az évekre” – fogalmazott Irina, aki azt is hozzátette, ebben a pillanatban pazarul érzi magát Budapesten, és jó esély van rá, hogy a következő éveket is Magyarországon fogja eltölteni. Azt sem zárja ki, hogy akár hosszabb távon is berendezkedik hazánkban.

„Ha néhány szóban kellene leírnom az elmúlt időszakot, azt mondhatom, hogy a magyarországi utazásom első és legfontosabb állomása a Széchenyi István Egyetem volt. Hamarosan új fejezet kezdődik az életemben, amit nagyon várok, de Győrnek sokat köszönhetek, és ezt sosem fogom elfelejteni” – zárta gondolatait Irina.