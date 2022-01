– Az enyhe téli idő miatt már bujkálnak a tavaszi virágok – kezdett bele a természet jó ismerője, majd folytatta: – Virágzik a kikeleti bangita és a téltemető. Megmutatta magát a hóvirág. Február derekától kellene igazán nyílnia a kora tavaszi virágnak, a kakasmandinkónak, de ez is előbbre tart, ahogy a Soproni-hegységben virágzó ciklámen is. Nagyjából 2–3 héttel van a megszokottnál előbbre a természet. A nagyobb ragadozó madarak is már tatarozzák a fészküket – sorolta az aktualitásokat.

Ritka pillanat – Molnár István a szürke gém zsákmányszerzését örökítette meg fényképezőgépével.

Egy nem mindennapi képsorozat is felkerült az oldalára, melyek a szürke gém zsákmányszerzését örökítik meg. Az ilyen jellegű felvételek mögött hosszas előkészítő munka van és elengedhetetlen hozzá a fotózni kívánt állat szokásainak, viselkedésének ismerete. Molnár István itt is kiemelte, fontos, hogy zavartalan környezetet biztosítsunk a madár számára. Mivel a fotós évtizedek óta szimbiózisban él a természettel, számára az ideális feltételek megteremtése nem jelentett gondot. A léken át való halszerzés megörökítése mellett a felszínen is ügyeskedett, és egy sorozatfelvételen mutatja be a halfogást. A melegebb időben a halakat eteti egy helyre, a zordabb időben pedig a táplálékigényükhez igazodva biztosítja a csalihalakat.

– A zsákmányállatra megjön a ragadozó madár. Megszokja, hogy terített asztala van, szinte órát lehet hozzá igazítani – mondta végül Molnár Ist- ván, a képei pedig magukért beszélnek.