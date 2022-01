A fiatal házaspár az ismerőseit bevonva vitte ki az első meleg pulóvereket és kabátokat a vállfákra, cipőket a polcokra. Ahogy Katalin mondja, megtapasztalták, amit Böjte Csaba testvér is mond: „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”

– Ahogy kiírtuk a Facebookra a tervet, egy győri lány felajánlotta a „szekrénykét”, így már csak helyszínt kellett keresni. Azért esett a választás a vásárcsarnokra, mert közel van hozzánk, és mivel ételadományozó doboz is van a közelben, gondoltuk, ott biztosan megtalálja az, aki rászorul.

Arra sétálva örömmel látták, hogy a megosztás működik: jöttek és mentek a meleg ruhák. De sajnos hiába a jó kezdeményezés, mindössze két napig tartott a szabadfogas. Megszaggatva, szétcincálva találták, a vállfák eltűntek. Katalin elkeseredett, hiszen csak segíteni szerettek volna, és más városokban jól működik ez a formája az adományozásnak.

Rongálás áldozata lett a jó szándékkal állított "szekrény". Bálint és Katalin nem adták fel a reményt arra, hogy a kezdeményezésük valahol megtalálja az alkalmas helyét.

Forrás: Jóna-Gál Katalin



– A helyi társadalomtól is függ, hogy hol mi válik be, de a kezdeményezés maga jó – mondja dr. Simonik Péter egyetemi docens, a Széchenyi-egyetem Apáczai Csere János Kara szociálpedagógia szakának szakfelelőse. – Bármilyen egyéni ötlet lehet olyan frappáns, hogy azt később a professzionális segítő rendszer is hasznosítani tudja. A cipősdoboz-akció is egyszeri kísérletből nőtte ki magát ma már bevett adományozási műfajjá. A szabadfogas, de akár egy összekötő szervezet is jó eszköz lehet azoknak, akik szeretnek névtelenül segíteni vagy rászorulóként igénybe venni ezt a segítséget.



A rongálás elkerülésére azt mondja a szakember, segíthet, ha egy bolt, vállalat vagy intézmény a szárnyai alá veszi a kezdeményezést és a segítségével védettebb helyen állhat a fogas.