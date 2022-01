Örök cipők, amiből bátran választhatunk minden ruhatárba

Vannak cipőfazonok, amelyek születésük óta töretlenül a stílusos megjelenés védjegyeként szolgálnak. Az ilyen lábbelik biztosan nem vesznek soha a feledés homályába, ezért bátran bővíthetjük velük cipőgyűjteményünket. A legismertebb típus mindközül a klasszikus tűsarkú vagy más nevén stiletto, amely már az ötvenes évek óta kitörölhetetlenül a nőiesség és a stílusos nő jelképe. Hasonló a helyzet a klasszikus formájú bőr chelsea-vel és más bokacsizmafazonokkal is, de a nyárra tökéletesen használható saru is ide sorolható. Több ezer éve része az életünknek, és jöhet bármilyen új nyári trend, a szimpla kialakítású saruk mindig a top három legtrendibb nyári darab között lesznek. A sneakerek szintén megunhatatlanok. Ez a fazon évtizedek óta nem változott, és valószínűleg jó darabig nem is fog. Az univerzális sneaker nem csupán trendtartó, de a retro darabok kifejezetten menőnek számítanak manapság is. Örök stílusú választékból pedig igazán nincs hiány. Szinte minden márka kínálatában szerepelnek saját örök darabjai. Legyen az Armani vagy Guess az answear.hu oldalán, mindegyik márka stílusos modelljeit fellelhetjük.

Mi a helyzet a színekkel?

Ha már olyan lábbelikről van szó, amelyeket lehet még tíz év múlva is fel tudunk venni, akkor érdemes azok színeiről is szót ejteni. Vannak stílusos színek és vannak olyanok, amelyek néha trendinek, máskor pedig ódivatúnak számítanak. Milyenek azok a klasszikus színek, amelyek viszont öt, tíz vagy húsz év múlva is ugyanolyan stílusosak lesznek? A vezető szín természetesen a fekete. A fekete ugyanis mindenhez remekül passzol. Ugyanez a helyzet a sötétbarna és a bordó különféle árnyalataival is. Ugyanakkor élénkebb színek között abszolút a tűzpiros vezet. Ez a dögös szín azóta hódít, mióta az emberiség kikísérletezte a festéket a ruházaton hozzá. Ugyanakkor a kékről és a zöldről sem feledkezhetünk meg. Mindkét szín minden árnyalata tartós bérlettel rendelkezik a divattrendek között.

Kockák, csíkok, pöttyök és a többiek

Van néhány olyan minta, ami minden nő abszolút kedvence, ezért minden évben garantáltan divatosnak számít. Ezek a minták gyakran a lábbeliken is megjelennek valamilyen formában, ezért ha örökké divatos mintájú cipőt szeretnénk, érdemes odafigyelni rájuk. Az örök klasszikus kedvencek az egyszerűbb mintákból származnak. A pöttyös, a csíkos és a kockás dobogósnak számít ősidők óta. A halszálka és a Coco Chanel által divatba hozott tyúklábminta pedig szintén velünk él valamilyen formában. Ha csak az anyag textúráját nézzük, a kígyóminta sosem lesz gagyi, amennyiben egyszínű verziójából választunk, például egy dögös fekete kígyómintás cipő képében. A koptatott minta egy vászoncipőn, vagy a natúr velúr textúra egy Birkenstock papucson mindig sikkes és kívánatos marad. (x)