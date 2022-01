Jelentős halkár a Nagybányatón

A mosonszolnoki Nagybányató háromhektáros területen fekszik, alig másfél kilométerre a falutól. A halakra vadászó kormoránok jelentős anyagi károkat okoznak, elriasztásukra pedig nincs más mód, mint gáz­ágyú használata, ami azonban erős hanghatással jár. A Mosonszolnoki Horgászegyesület ezért a lakók megértését kéri.

Országosan is elszaporodtak a kormoránok és sok helyen nagy károkat okoznak a halállományban. A Nagybányatón már a korábbi években is megjelentek a madár „katonák”, de nem ekkora számban. Jellemzően télen költöznek ide, valószínűleg azért, mert máshol nem találnak elegendő élelmet, ráadásul ilyenkor a vízállás is alacsonyabb és könnyebben vadásznak. Ezt pedig meglehetősen profi módon teszik, akár egy jól megszervezett hadsereg.

– Először egy madár jön, a felderítő, ha nem lát a környéken embert, akkor megérkezik a többi. A tó egyik felétől kezdik el terelgetni a halakat a sekélyebb, nádas részekre, úgy, hogy alá-alábuknak a tóba, akár 25 méter mélyre is le tudnak merülni. A sekély részen pedig már ott várnak a többiek és együtt csapnak le a halakra, melyek egyébként ilyenkor már vermelnek. Azzal, hogy mozgásra kényszerítik őket, legyengülnek, ami még a tavaszi halpusztulásban is közrejátszik. A kormoránok rendkívül intelligensek, felismerik például a halőr autóját – osztotta meg lapunkkal Kocsis Péter, a Mosonszolnoki Horgászegyesület elnöke.

Az lenne a jó, ha befagyna a tó, de sajnos a tél idén is enyhe. Az egyesület a gyerek tagokkal együtt közel 150 főt számlál, de télen kevesen horgásznak, így ez sem visszatartó erő a madarak számára. A halárak hatalmasat emelkedtek az elmúlt években, a ponty kilója jelenleg 1100 forint, míg a süllőé 4200, így a károk is jelentősek, akár napi 50 ezer forint is lehet, mivel a kormoránok nemcsak megeszik a halakat, de horgos csőrükkel sokat megsebesítenek, melyek később elpusztulnak.

– Csak gázágyúval tudunk védekezni, az eszköz egy klasszikus PB-palackra van rákötve és távolról is irányítható okostelefonnal, sőt, akár a lövések időpontja is programozható. Pár éve rendeltük, kifejezetten erre a célra, illetve seregély- és vadriasztásra fejlesztették ki. A lövés hatalmas hanghatással jár, amitől elriadnak a madarak. A tó azonban közel van Mosonszolnokhoz, ha olyan a szélirány, akkor a faluban is lehet hallani, a kutyák is megugatják, ezért elnézést és a lakók türelmét kérjük – mondta Kocsis Péter.