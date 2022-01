– A farsang első napján, vízkeresztkor Pásztoriban és több rábaközi községben feldíszített lovas kocsikkal, harmonikaszóval, énekelve végighajtottak a legények a falun. Bejelentették: „Közhírré tétetik, az új farsang beköszöntött!” A falu népe tapsolva, integetve várta őket az utcán. Az időszak lezárása a húshagyókeddi bálon történt, amelyet éjfélkor berekesztettek. Ugyanekkor a templomtoronyban megszólaltak a harangok, jelezve, hogy megkezdődött a böjt.

Egyházi ünnepek

Ebben az időszakban kevés egyházi ünnep van. Vízkeresztkor, amikor a templomban vizet szenteltek, akkor szentelték be az új házakat is. A gyerekek a „háromkirály-járás” vagy „csillagozás” szokásával emlékeztek a napkeleti bölcsekre. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a gyertyákat szentelték meg. Mindkét hazavitt szentelmény fontos óvó-védő szereppel bírt. Február 3-án, Szent Balázs püspök tiszteletére a püspöknek, katonáknak beöltözött iskolás gyerekek mondtak köszöntőket, amelyért ajándékot kaptak.

Farsang farka

A nagy bálok „farsang farkára”, azaz a farsangvasárnap és húshagyókedd közötti időszakra estek. Sokfélét tartottak: gazdaköri, iparos-, dalárda-, bokréta-, tűzoltó-, nős emberek bált és még sorolhatnánk. Kisebb, házaknál tartott batyus bálokat az egész farsangi időszakban rendeztek, ezekre a legények dudásokat hívtak zenélni. Vidám, pajzán dudanótáktól volt hangos a falu.

Farsang utolsó napján, húshagyókedden furcsa esküvői menet masírozott végig Mihályi utcáin. Fotó: Mihályi honlapja

Farsangvasárnap a bált rendező legények lovas kocsin, énekelve, kurjongatva végigvitték a cigányzenészeket a falun. Este aztán így kérték ki a bálra a lányt a szülőktől: „Bort hoztam, igyanak! Lányért jöttem, adjanak! Táncra kéri a lányu- kat…” – idézte fel a szép szokást a néprajzkutató. Amikor elfogadta a házigazda a bort, megkínálták fánkkal, s csak utána mehettek a bálba.

– A húshagyókeddi bál zárta a farsangot, ehhez a naphoz tréfás szokások is kötődtek. Ilyen volt például a bohócjárás. Egy kedves szanyi adatközlőm, Vargáné Anna néni így emlékezett vissza rá: „Elöl ment egy viharlámpával, mögötte kifestett nő meg bekormozott arcú maskurások ölelték, csókolták egymást. Mindenféle bolondságot összebeszéltek. Mögötte a legények harmonikaszóval, a hamu- és ételzsákossal, ebbe tettík, amit összeloptak a kamrából, míg a háziakat táncoltatták. Ahun nem engedték be őket, összesározták a ház falát. No, az aztán nagy szégyen volt. Az utcán meg aki gyereket találtak, elkapták, összekormozták.” A mihályiaknál egy egész lakodalmi menet maskarás járta a házakat – idézte fel Balázs Lívia.

Kicsúfolták a pártában maradtakat

A pártában maradtakra drótra fűzött kukoricacsutkát akasztottak, s csúfolták: „Miért nem mentél férjhez, most húzhatod a tuskót!” A legények sem úszták meg, rájuk akácfatuskót aggattak. Amikor nem volt a faluban lakodalom farsang alatt, a legények vénlánynak öltözve végighúztak egy fatuskót a falun, jelezve, hogy nincs élet, csak fatuskó. Volt, ahol a gyerekek fedőket összeverve futottak végig a falun, kiabálva: „Fúj, farsang! Megkoszosult a farsang!” – jelezve, hogy a farsang nem érte el a célját. Hamvazószerdán aztán már tilos volt a hangoskodás, szigorú böjt vette kezdetét, amely előtt még tréfás szertartással a zenészekkel „eltemették a bőgőt”.

Napjainkban a maskarás felvonulás, a szekérrel való körbejárás egy-két faluban még megmaradt. A hajdani városi jelmezes karneváli mulatságot pedig az óvodai és iskolai farsangok őrzik. S persze továbbra is népszerűek a bálok, ahol elképzelhető, hogy a kacér estélyi ruha alatt ugyanazért dobog a szív, mint régen: férjhez menni.