– Az önkormányzat által megvásárolt, kézközelben tartható segítségkérő készülékhez juthatnak idős lakóink – mondta Ambrus Gellért. – Az SOS-rendszeren keresztül 0–24 órás diszpécserközpontot érhetnek el, ha úgy érzik, hogy segítségre szorulnak. – Az apró kis eszközt nagyon könnyű használni, a SOS-gomb megnyomása után a diszpécser a készüléken keresztül felhívja a tulajdonost, aki elmondhatja, hogy milyen segítségre van szüksége. Ettől függően riasztja és küldi a megfelelő szolgálatot – fejtette ki Vámosszabadi polgármestere, Ambrus Gellért.

Érzi, ha elesik a viselője

– A készülék helymeghatározóval (GPS), elesésérzékelővel van ellátva, amely eleséskor automatikus riasztást küld a központba. A helymeghatározás okán „biztonságos zóna” funkció is beállítható, amely jelzi, ha a készülék – és így a viselője – elhagy egy behatárolt területet – ismertette Illés Klaudia a készülék különleges funkcióit Jankó Lászlóné Erzsébetnek és férjének. – Beteges vagyok, gyenge a látásom. Gyakran megszédülök és elvesztem az egyensúlyomat. Néhány napja el is estem – mutatott rá Erzsi néni a felkötött karjára. Örülök, hogy igénybe vehettük a férjemmel ezt a szolgáltatást, mindkettőnknek jól jön az SOS-készülék – mondta az asszony, aki férjével kettecskén él a családi házban.

Megtalálja, ha eltéved

Jankó László demens beteg, előfordul, hogy sétálni indul, de felesége attól retteg, hogy egyszer eltéved és betegsége miatt nem talál haza. Az apró eszköz „biztonsági zóna” funkciója éppen erre lett kitalálva. – A készülék tulajdonosának minden adata rendelkezésre áll a diszpécserszolgálatnál, amely elengedhetetlen a hatékony segítségnyújtáshoz. A rendszerben elérhetőek a szedett gyógyszerek, betegségek, allergiák listája. Ugyanígy a készülékhez vannak rendelve olyan személyek telefonszámai is, akiket gond esetén a szolgálat értesít, legyen az szülő, gyerek, rokon, szomszéd vagy éppen mi – tette hozzá Király Csilla szociális gondozó.

– Bízunk benne, hogy ezzel a szolgáltatással segíthetünk olyanoknak, akik akár betegségük, akár koruk miatt felügyeletre szorulnak, de a személyes felügyelet valamilyen okból nem megoldható – hangsúlyozta a falu első embere. Első körben 20 készüléket igényeltek, amik hamar gazdára találtak a házi segítségnyújtók, valamint a családsegítő és a szociális gondozó kolléganők javaslatára.

Még a készülék töltése is akadálymentesített

– A készülék töltőegysége mágneses, épp csak az eszközhöz kell tartani a töltőegység végét, máris összekapcsolódnak. Így a parkinsonos betegek vagy a láttássérültek is könnyen fel tudják tenni töltőre. Érdemes mindennap csatlakoztatni, de 2–3 napot is kibír az akkumulátor. Ha merül, többször figyelmezteti használóját – hívta fel a figyelmet Illés Klaudia. – Ebben a karórákkal ellentétben már zuhanásérzékelő is van, ami azonnal értesíti a diszpécserközpontot. Ha nem szól vissza a tulajdonos, mert az elvesztette az eszméletét, azonnal értesítik a hozzátartozót és a mentőegységet. A készüléket áztatni nem szabad, de annyira vízálló, hogy a zuhanyzást kibírja, így ha valaki elcsúszna, akkor is tud segítséget hívni – emelte ki Király Csilla.