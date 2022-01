Hetedszer hirdette meg tavaly a Magyar Marketing Szövetség és a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete a Városmarketing Gyémánt Díj pályázatot. Városfejlesztési projektek kategóriában a 2021-es esztendőn átívelő zöldakciótervvel Lébény rangos elismerést ért el. A környezetvédelmi programot, melybe a helyi közösséget is bevonták hónapról hónapra, idén is folytatná a kisváros.



Idén is lesz hulladékgyűjtés



– Tavaly abban gondolkodtunk, hogy milyen zöldlehetőségek vannak, amikbe a helyi lakosságot is be tudjuk vonni, aktivizálhatjuk őket. Összeállt egy akcióterv, amit természetesen a járványügyi helyzet felülírt. Egyik legsikeresebb a tavaszi hulladékgyűjtés volt, mely során nem egy időpontban toboroztunk szemétszedőket, hanem a kisebb csapatok maguk döntötték el, mikor gyűjtenek. Ennek minden eszközt, illetve az elszállítást az önkormányzat biztosította. Szomorú, hogy egy teniszpályányi hulladék gyűlt össze, köztük főként olyan lomokkal, amik a szelektív gyűjtőkbe, hulladékudvarba leadhatóak lettek volna. Ezt az akciót idén is megszervezzük és járvány- ügyi helyzettől függetlenül hasonló konstrukcióban: hogy egy hónapon keresztül bármikor csatlakozhatnak hozzá a kisebb közösségek – emelte ki Kovács Gábor polgármester.



Fák és cserjék



Emellett szerveztek garázsvásárt, augusztusban egyhetes természetbarát-tábort, szeptemberben „Kis város, zöld szívvel” feliratú torna- zsákokat kaptak az első osztályosok, benne logózott uzsonnatartóval, valamint további környezetvédelmi társasjátékokat is.

Októberben fásítottak, több száz csemetét és cserjét ültettek el.

Forrás: Mészáros Dóra





– Októberben fásítottunk a közterületeken, főként a játszótereinken, több száz csemetét és cserjét ültettünk el. A közösségi ház udvarán gyümölcsfák zöldellhetnek, amik terméseit a következő generációk is fogyaszthatják. Olyan szilvafafajtákat választottunk, hogy nyártól őszig folyamatosan érnek majd a gyümölcsök. Egy romházat is lebontottunk, annak a helyét szintén mintegy száz cserjével zöldítettük, de ott is terem majd szilva és füge is – részletezte a városvezető.



Fenntarthatóságra nevelnek



Novemberben a közintézményekben szelektív hulladékgyűjtőket helyeztek ki és ezeket népszerűsítették. Decemberben Kovács Péter pedagógus vezetésével komposztálót alakítottak ki a diákok az iskolában, az alapanyagot ehhez az önkormányzat biztosította. Kovács Gábor szerint az akció kiemelt célja a gyerekek, fiatalok – és általuk a szülők, felnőttek – fenntarthatóságra való nevelése.

Forrás: Mészáros Dóra





– 2022-re is részletes fenntarthatósági edukációs akció- tervvel készülünk, ilyen például, hogy az önkormányzati épületek mindegyikének működését megújuló energiával fogjuk biztosítani, továbbá kertészeti szakkör is indul diákoknak a hatékony kertgondozás elsajátításához. A környezetvédelem mellett ebben az évben még hívó szó lesz az ember és az egészség is. Így táplálkozással, sporttal, környezettudatossággal, a slow szemlélettel és a prevencióval kapcsolatos aktivitásokra is számíthatnak a lébényiek egy egész éves akció- terv keretében – búcsúzott a városvezető.