Vannak, akik órák után, klubjelleggel folytatják a számos készséget fejlesztő játékot, mások az ismerőseiket tanítják backgammonozni. Az egyetemen megrendezték az első házibajnokságot is, amelyen rögtön negyvenen indultak.

„A backgammon – más néven ostábla – egy ötezer éves perzsa táblajáték, amely a logikát, a taktikai, stratégiai érzéket, a kombinációs és problémamegoldó készséget is fejleszti. Minderre az egyetemistáknak is nagy szükségük van, ezért is örülök, hogy bekerült az intézmény sportági ismeretek kínálatába. Szerencsére gyorsan megtelt a hétfői és szerdai csoport is. A jelentkezők közül többen rögtön beleszerettek ebbe a végtelenül izgalmas játékba” – mondta a kurzus vezetője, Máté Richárd, aki maga is versenyszerűen űzi a játékot. Hozzátette, több országban sportként kezelik, Európa- és világbajnokságot is rendeznek belőle.

Máté Richárd

Forrás: Májer Csaba József / SZE

A játék során egymással ellentétes irányban haladnak a játékosok, akiknek a célja, hogy valamennyi korongjukat átvigyék a saját területükre, majd kivigyék azokat a pályáról, miközben a másikat megakadályozzák ebben. Az alapszabályok viszonylag gyorsan elsajátíthatók, ám hogy valaki igazán profivá váljon, az nagyon sok gyakorlást és elemzést igényel.

„A backgammonhoz hozzátartozik a versenyzés, hogy tétre menjen a játék, ezért szerveztem házi bajnokságot a hétfői és a szerdai csoportomnak is. Az alapszakaszt húsz-húsz hallgató kezdte, a döntőbe nyolcan-nyolcan jutottak, ahol rájátszásban dőltek el a helyezések. Ezúton is gratulálok a fiataloknak, igazán jó meccseket vívtak, és köszönöm az egyetem vezetésének és dr. Gyömörei Tamásnak, a Testnevelési és Sportközpont vezetőjének a segítséget az eszközeinkhez és a verseny díjazásához egyaránt” – emelte ki Máté Richárd.

Így néz ki egy backgammon-tábla.

Forrás: Májer Csaba József / SZE

„Amikor jelentkeztem a kurzusra, nem gondoltam, hogy ennyire megtetszik a backgammon. A hétfői óránk után többen ott maradunk, és klubjelleggel folytatjuk a játékot. Bejárok a szerdai kurzusra is, sőt a családomat, ismerőseimet is megtanítottam, hétvégén pedig a barátnőmmel játszunk néhány meccset” – mesélte a szombathelyi Horváth Máté másodéves logisztika szakos hallgató.

„Bevallom, először csak azért jelentkeztem, hogy így teljesítsem a sportági ismereteket, de a hozzáállásom hamar megváltozott, hiszen nagyon jó logikai játékról van szó, ami ráadásul kitűnő közösséget épített már az elmúlt másfél hónap alatt is” – tette hozzá az elsőéves igazságügyi igazgatás szakos, hévízi Lekics Krisztina, aki jó szívvel ajánlja hallgatótársainak is a kurzust.

A hétfői csoport versenyeredménye:

1. Horváth Máté

2. Sinka Andrea

3. Csombók Antónia



A szerdai csoport versenyeredménye:

1. Lekics Krisztina

2. Czímer Zoltán

3. Kruppa Gergely