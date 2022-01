Magyar Gergő, a győri Cutler Fitness edzője vezetett körbe minket a 2600 négyzetméteres területen. Számos, különböző gép áll a sportolni és formásabbá válni vagy fogyni vágyók rendelkezésére. Funkcionális teremrészek is ki vannak alakítva, és a szaunák mellett női edzőteremben is edzhetünk külön, így mindenki könnyen megtalálhatja a számításait. Idén már új kondigépekkel is bővült a park, de tervben vannak még további fejlesztések is.

Többen lemorzsolódnak

− A terem telítettsége januárban, februárban mindig vaskosabb. Sokan karácsonyi ajándékként kapnak terembérletet, ezért kezdenek el eljárni az év elején edzeni. A fogadalmakhoz kötném én is az új évet, mert új év, új lehetőségek. Láthatóan emiatt többen vannak a Cutler Fitnessben is, de az első egy-két hónapban még mindenkiben megvan a lelkesedés, utána kis százalékuk lemorzsolódik − így látja Magyar Gergő. − Akik megmaradnak, azokat is két csoportra lehet bontani: van, aki magától edz tovább, a másik tábor pedig segítő kézért nyúl és személyi edzőt keres. Ismerek olyan vendégeket is, akik egy edző által kapják meg azt a kis löketet, ami aztán hosszú távon kitart, de van olyan vendégem is, akit már öt éve magam mellett tudhatok − tette hozzá az edző.

Az is sokakat motivál, hogy néhány hónap, és itt a tavasz, majd a nyár, és ahhoz, hogy formába lendüljön, valamint a fürdőruhában jól mutasson, időben el kell kezdeni edzeni. − Egy erősebb diétával és rendszeres testmozgással fél év alatt nagy változásokat lehet elérni. Hetente fél vagy egy kilogramm súlyvesztés a normális. Figyelni kell a fokozott vitaminbevitelre. De sportolni nemcsak azoknak ajánlott, akik néhány kilótól szeretnének megszabadulni, hanem azoknak is, akik formásabbak, energikusabbak akarnak lenni, esetleg életmódváltásban gondolkodnak − hangsúlyozta Gergő.

Fokozatosság és pontosság

Azoknak is számos lehetőség van, aki eddig soha nem jártak még edzőteremben, és félve, ismeretlenül kezdenek neki a folyamatnak, a kondigépek kipróbálásának.

− A Cutlerben van egy teremedző, aki egész nap bárki rendelkezésére áll. Ő az, aki bemutatja a termet és általánosságban elmondja, melyik gép mire való és hogyan kell használni. Javasolhatja a vendég igényeihez mérten személyi edző választását is. Fontos, hogy a fokozatosság elvét betartsuk, melegítsünk be, mielőtt sportolni kezdenénk, mert akár sérülésekkel is járhat, ha helytelenül végezzük a gyakorlatokat. Figyelembe kell venni a fájdalmakat, az esetleges sérüléseket, így aki személyi edzőt fogad, először konzultáción vesz részt. A szintfelmérés után összerakjuk az edzéstervet és életmódtanácsadót, dietetikust is lehet kérni mellé − tudtuk meg Magyar Gergőtől, aki szerint a vendégek alakítják a szabályokat, így ha valaki inkább a barátjával vagy a párjával edzene, személyi edző segítségével arra is van lehetőség. Sőt még kedvezménnyel is jár. Olyan edzői gárdánk van, akiknek a vendég az első, viszont az is fontos, hogy ha eredményt szeretne elérni az illető, meg kell fogadni és betartania az edzője kéréseit − hangsúlyozta.

Csiszár Károly heti ötször edz, öt éve már Magyar Gergő vendége. Az izmosodás, szálkásítás volt a célja, amit jól láthatóan sikerült is elérniük közösen.

Forrás: Huszár Gábor / Kisalföld

− Fogyás esetén a férfiaknál a sporton, a hölgyeknél a táplálkozáson van a nagyobb hangsúly, de itt is megkülönböztethetünk gyors és lassú anyagcseréjű személyeket, utóbbi hízékonyabb, így ott több odafigyelést igényel mind a két oldal. A mai rohanó világban sokaknak nehéz akár egy órát edzésre szánni, de aki megfogadta újévkor, hogy megszabadulna néhány kiló feleslegtől, az kezdje heti három edzéssel, majd növelje legalább heti ötre − tanácsolja Magyar Gergő edző.

Több edző kell

A Speedfitben is hatalmas a pörgés január első napjaiban. Kovács Péter stúdióvezető lapunknak elárulta, hogy nyár végére nyerték vissza azt a vendéglétszámot, ami a pandémia miatt lemorzsolódott. − Jelentősen megnőtt a vendégek száma már decemberben, de a január még erősebb, közel 30 százalékos létszámnövekedést tapasztalunk. Szeretnénk, ha minél kevesebben morzsolódnának le év közben, ezért nagy hangsúlyt fektetünk szakembereinkre, személyi edzőinkre − mondta Kovács Péter.

− Sokan többszöri nekifutásra fogadják meg újévkor, hogy lefogynak, de rájönnek, hogy edző nélkül nem megy, így egyre többen keresnek szakembert. A Speedfitben közel húsz személyi edző dolgozik, de már alig van szabad kapacitásuk, ezért januárban még két fővel bővül a csapatunk. Azt tapasztaljuk, hogy sok az új vendég és igénylik a segítséget. Az újévi fogadalom mellett a nyár is többeket motivál, hogy minél jobb formába hozzák magukat. Van olyan bérletünk, amibe beépítettük a személyi edzési lehetőséget, plusz táplálkozási tanácsadást is adunk, ami a kezdőknek jó indulási lehetőség − emelte ki a Kovács Péter stúdióvezető, aki szerint nem szabad tovább halogatni, kezdjük el most a sportolást.