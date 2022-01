– Már gyerekkoromban nagyon szerettem rajzolni, de az állattan is érdekelt – mondta Káldi Károly. – Mindenképpen a képzőművészet felé szerettem volna orientálódni és a győri Kovács Margit ÁMK-ban kitanultam a fazekas- szakmát. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a mosonmagyaróvári Zemplenszky Gyula tanítványa lehettem, aki fazekas- és kályhásmester volt, és akit azóta is mesteremnek tekintek.

A tanulás teszi a mestert

A fazekasmester megjegyezte, hogy huszonöt éve űzi ezt az egyre inkább ritkaságszámba menő mesterséget, de csak az utóbbi időkben kezdi igazán érezni, hogy valóban mestere volna a szakmának: – A fazekasszakma a tehetség mellett először is ko- moly anyagi teherrel járó techni- kai hátteret követel – folytatta a mester. – A szorgalom és a kitartás csak ezután következik. Én min- den tekintetben szerencsésnek mondhatom magam, de egy ma kezdő ifjú fazekasnak nagyon meg kell küzdenie a sikerért.

A cserépkályha divatja

A szakember elmesélte, hogy a kerámiaedények, dísztárgyak mellett örömmel készít cserépkályhákat is, de gyakran vállalja kemencék építését is. Tizenhárom éve épít kályhákat, évente 8–10 megrendelést kap.

– Szeretek sokféle technikát kipróbálni, alkalmazni, hiszen a népművészeti elemek és az újítás a mi szakmánkban remekül megférnek egymás mellett – magyarázta Káldi Károly. – Fontos azonban, hogy a gyökerekhez mindig visszataláljunk.

Az év során ő maga is sokszor kerekedik fel, hogy részt vegyen egy-egy kiállításon, vásáron vagy rendezvényen, népszerűsítve a fazekasság kultúráját.

– A fazekasságnak nemcsak hazánkban van páratlan kultúrája, de varázslatos vásárokat rendeznek az itáliai Faenzában vagy a spanyolországi La Galiában – mondta a kézművesmester. – Ezekre a helyekre tavaly az ismert okok miatt nem jutottam el, de idén remélem, lesz rá alkalmam.

Rangos elismerések

Káldi Károly Magyarországon 2021-ben két rangos eseményen is részt vett, amelyek közül az Országos Népművészeti Kiállításon sütő-főző edényeivel, illetve kisalföldi szemes csempés takaréktűzhelyével – amit a régiek még sparheltként is- merhetnek – elnyerte a rangos Gránátalma-díjat. Az ötévente megrendezett versenyen ha- zánk legjobb népművészeit jutalmazzák, itt már kiállítani is nagy megtiszteltetés.

– Egy másik tavalyi versenyen, a Mezőtúri Fazekas Triennálén az úgynevezett „besztercei stílusú” tányérjaimmal szereztem első díjat – mondta a népművész. – Jelenleg ezt tartom a legnagyobb szakmai elismerésnek, erre vagyok a legbüszkébb. A jövőben szeretnék visszatérni a fatüzelésű kemencéhez, amellyel a régi hagyományokat felelevenítve különleges kivitelű tárgyakat alkothatok. Fontosnak tartom, hogy ezt az egyre inkább kiveszőben lévő kézműves- szakmát megőrizzük a magyar kultúra részének és a következő generációknak.