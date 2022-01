Sokszor az ár az, ami mérvadó lehet egy vásárlás során bár ez azt is tükrözi, hogy mekkora mit tud, valamint milyen az elrendezése például. Nem elég az, hogy passzoljon a konyhai környezethez, de funkciókban és méretben is meg kell felelni az ízlésünknek.

Vannak akik kifejezetten csak a megszokott márkák közül válogatnak, így leszűkítve a kört. Ilyen márka lehet például a Bosch, Gorenje, Philips vagy az LG. Az, hogy mekkora méretű, beépíthető vagy standard legyen azt az adott helyi körülmény adja meg. A pontos méretek egy szabadon álló hűtőszekrény esetén nem annyira döntő jelentőségű, mint egy beépíthetőnél. Nyilván egy beépíthető darab sokkal jobban beleolvad a konyhai környezetbe.

A másik igen fontos dolog a belső űrtartalom, illetve, hogy rendelkezzen-e fagyasztórésszel. Ez az egyik legmeghatározóbb dolog, hiszen kis méretű hűtőt hiába veszünk, ha nagy a család vagy egyedülállóként hiába veszünk kombináltat, ha nem tudjuk kihasználni. Van, akinél fontos a polcok száma, illetve az, hogy az ajtó részben mekkora a rendelkezésre álló tároló rész. De megemlíthetném még azt is, hogy nem mindegy az ajtó nyitási iránya sem. Természetesen a legtöbb darabnál át lehet variálni a nyitási irányt.

Néhány hűtőgéptípus esetében nem meglepő az LCD kijelző vagy érintő kijelző. Sokkal könnyebben beállítható, több információt látunk egyszerre, mint egy hagyományos hűtőszekrény esetében, ahol a hűtőrészben egy egyszerű gomb segítségével állítjuk be a hőfokot. Sőt, ha igazán extra hűtőszekrényt akarunk létezik már vízadagolóval rendelkező is, így mindig friss hűtött víz áll a rendelkezésünkre anélkül, hogy kinyitnánk a hűtőszekrény ajtaját.

Ha megnézzük a különböző funkciókat egészen elképesztő dolgokat tudhatunk meg mi mire szolgál. Az antibakteriális rendszer ahogyan a nevéből is következtethetünk megöli és megakadályozza a baktériumok kialakulását a hűtőszekrényünkben egyfajta “baciölő” funkció. Ezzel 100%-ra biztosra vehetjük azt, hogy semmilyen baktérium nem telepedik meg. A frissesség titka a tartósság, fenntartása, azaz az optimális hőmérséklet biztosítása ebben az esetben. Az Eco funkció biztosítja ezt a hőmérsékleti feltételt.

Akinél gyerek van a családban és ráadásul még csíntalan is, érdekelheti az a sok-sok gomb a hűtőszekrényajtón. A gyártók gondoltak erre is az egyes hűtőszekrények esetében úgynevezett Child Lock funkció segítségével, ami egyfajta zár annak érdekében, hogy a beállított értékeket ne lehessen elnyomkodni. A hangjelzés is igen praktikus főleg, ha nyitva felejtjük a hűtőszekrény ajtaját így jelez nekünk, hogy nyitva maradt. Ha hosszabb nyaralásra vagy utazásra készülünk és nem szeretnénk, hogy a hűtőnk nagyobb energiát fogyasszon, akkor a Holiday funkció tökéletes megoldást nyújt erre az alkalomra. Ugye ilyenkor nem igazán javasolt az, hogy élelmiszert tároljunk benne, hiszen +14 fokot megtartva alacsonyabb energiafogyasztással működik tovább.

A még hatékonyabb energiafogyasztás érdekében a legtöbb hűtőszekrény LED világítással van ellátva. Van olyan, ahol a fény erősségét még állítani is lehet, így egyáltalán nem zavaró a szemnek. Sokszor halljuk egy hűtőszekrénynél, hogy hatodik érzék funkcióval ellátott. Ez a páratartalom szabályozást jelenti, ami akár 4-szer hosszabb ideig tartja frissen az élelmiszereket. Ez már magában is igen extra funkciónak számít, viszont már az úgynevezett okos otthon termékei között is szerepel a hűtőszekrény. Ez annyit takar, hogy wi-fi kapcsolat segítségével okostelefonról egy applikáción keresztül távvezérléssel követhetjük nyomon és állíthatjuk be a hűtőszekrény funkcióit.

Bizony még egy hűtőszekrényen is jelentős összeget spórolhatunk meg. Persze itt nem arra kell gondolni, hogy a legolcsóbb darab megvétele esetén tehetjük meg ezt. Ha már csak energiaosztály szerinti besorolás alapján választunk már eleve nyerünk vele. Ha belegondolunk lehet, hogy az egyes termékek A+++ energiaosztály besorolásúak árban is tükröződik, viszont ez az összeg egy idő után bőven megtérül mivel fogyasztás szempontjából lényegesen kevesebb energia kerül elhasználásra. Tehát hosszútávon a resziköltség csökken.

Az előzőekben megemlített dolgokat érdemes megjegyezni egy hűtőszekrény vásárlása előtt. Nem is gondolnánk mennyi apró részlet lehet fontos egy egyszerűnek tűnő háztartási eszköz megvételekor. Lehet, hogy mindegyik hűtőszekrény ugyan azt a célt szolgálja viszont csak mi dönthetjük el azt, hogy melyik lesz a számunkra megfelelő termék.