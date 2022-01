Fiatal tehetség a kutatásban

A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 140 beérkezett pályázatából – a dobogóról épphogy lemaradva – a zsűri kiemelt dicséretben részesítette tíz másik pályázóval. Egyedül képviselte Győrt hőenergetikai felmérő robotjával, ami az épületenergetika terén hozhat innovációt. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány ösztöndíjasa.

Attila a hatéves, két tannyelvű gépésztechnikus-képzés harmadik évét végzi a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikumban. Azt mondja, mindig szeretett volna új dolgokat létrehozni. – Második világháborús dokumentumfilmeket kezdtem nézni, mert az akkori technikai fejlődés nagyon érdekelt. Ötödiktől bekerültem a Jedlik Lego csapatába, akikkel junior kategóriában versenyeztünk is. Egy akadálypályán kell végigvezetni egy robotot. Aztán elkezdett érdekelni a programozás is. Negyedikes koromban volt lehetőség megtanulni egy 3D-s tervező program használatát, azt a mai napig nagyon szívesen használom tervezéshez.

Korábban épített egy autót, ami egy speciális kesztyűben végzett kézmozdulatokkal vezérelhető. Hasonló világítást kapott, mint az autók, a Hummerekre hasonlító karosszériáját pedig 3D-nyomtatta, mint ahogy a jelen robotjához is sok tartóalkatrész így született.

Egy robot a fenntarthatóbb otthonokért

A hőenergetikai robotja egy átlagos kamera és egy hőkamera képét továbbítja okoseszközre, így kutatja fel a hőhidakat, szigetelési hibákat. Így egy épület minden emeletét és sarkát fel lehet térképezni anélkül, hogy személyesen is körbejárnánk, illetve olyan helyekről is lehet információt szerezni, ahova ember nem fér be. Attila most a robot fejlesztésén dolgozik, hogy további funkciókkal is kiegészítse és a prototípusból termékké fejlessze.

Épületenergetikai cégekkel is kapcsolatban áll, hasznosnak találják a munkáját. A jelenlegi fejlesztés részleteiről Attila titokzatosan hallgat: folyamatban lévő versenye miatt még nem publikus a robot új tudománya.

Funkció, esztétika, elhivatottság

A felhasználás mellett fontos Attilának a könnyű szerelhetőség, az átlátható vezetékezés, de az esztétika is! A robot építésének kihívásos részét az alumínium alkatrészek és a programozás jelentette: két külön programnyelvet is használt a fejlesztés során. – Kilencedikes koromban fogalmaztam meg, hogy robotot akarok építeni. Nagyon szeretem azt, hogy megtervezhetem a kinézetét és látom megvalósulni. Izgalmas, hogy mindegyiknek más a célja. A NASA marsjáróinak is, vagy a Star Wars-trilógia különféle robotjainak is. Az éltet, hogy robotokat építsek.