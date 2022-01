A kilencedik kolbásztöltő fesztivált Nagy István agrárminiszter nyitotta meg, beszédében hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a gasztronómiai értékeink, így a kolbászkészítés tudományának a megőrzése is. Ugyanakkor az agrárminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a mai világban már az is rendkívüli, hogy egy sátor alatt, ennyien, közösen jól érezhetik magukat.

Fotó: Kovács Viktor

– A kolbász készítés szerves része a magyar gasztro kultúrának, amit meg kell őriznünk a fiatalabb generáció számára. Nagyon jó látni, hogy az induló csapatok között sok olyan van, ahol az idősek együtt dolgoznak a fiatalokkal, hogy a régi mesterek átadják tudásukat az ifjaknak, hogy ők is tovább folytathassák majd a mesterséget – mondta beszédében Nagy István agrárminiszter.

Negyven csapat indult a legfinomabb kolbász díjáért, a rendezők pedig a bronz, ezüst és arany díj mellett több különdíjat is kiosztottak. A Kollégák csapata kerülhetett a dobogó felső fokára, de a leghigiénikusabb, legkreatívabb, sőt a leghangosabb csapat is kitüntetésben részesült, az utóbbit Zalából a Tormaföldi csapat érdemelték ki.