– Az egész egy fogadásból indult: Ádámnak szombat este még nem volt jegye a keddi mérkőzésre, én megígértem, hogy szerzek neki. Erre ő vetette fel, ha ez összejön, akkor csináljunk valami vicceset, olyat, amivel valamilyen módon kikerülünk a csarnok kivetítőjére – elevenítette fel a történet kezdetét Járfás László.

Mivel sikerült belépőt szerezni, az elképzelést tett követte, és rövid, néhány másodpercig tartó ötletbörze után kitalálták, hogy két, kartonpapírra írt üzenettel, a „Barátnőt keresek” és az „Én is” felirat felmutatásával hívják fel magukra a figyelmet.

– Kicsit komolyan gondoltuk, kicsit nem, amit az is mutat, hogy induláskor ugyan bekerült a kartonpapír az autóba, de a filctoll nem, azt még később kellett szereznünk – tudtuk meg a közvetlen előzményekről.

Az írószerszám kérdése is megoldódott, a két barát elkészítette a feliratot, és azt felmutatva szurkoltak a magyar–portugál mérkőzésen. Nem telt el sok idő az összecsapásból, amikor először egy kézilabdára szakosodott internetes oldal közösségi felületén jelent meg a fotójuk, majd a nagy követőtáborral rendelkező focis trolloldalra is felkerültek, és onnantól nem volt megállás.

– Teljes döbbenettel voltunk az egésszel kapcsolatban, hiszen az első közlések után pár perc alatt több ezer ember reagált a fotóra, és rengeteg ismerős és ismeretlen üzent nekünk. A csarnokban ülő egyik lány hozzászólásában azonkívül, hogy ő éppen szabad, még azt is megírta, hogy hol ül, így megkértem egy közös fotóra, és Ádámról is készült egy kép, egy páros kép, amelyek szintén felkerültek a közösségi oldalakra – folytatta László a történetet.

Másnap aztán újabb erőre kapott az eset, hiszen a győztes mérkőzés legjobbjának választott játékos, Máthé Dominik is megosztotta a fotót a közösségi oldalán „Én is” megjegyzéssel, és erről a Nemzeti Sport és az M4 Sport is beszámolt. A jobbátlövő mellett még számos kézilabdázó is reagált a fotóra. A fiatalembereknek a következő meccsre már a törzsszurkolók biztosítottak jegyet, oda már a „Mi már győztünk” – „Rajtad a sor Doma” feliratokkal érkeztek.

– Azzal együtt, hogy az amerikai mérkőzéseken megszokott dolog az ilyen típusú üzengetés, a tartalom eredeti ötlet volt részünkről. Óriási felfordulás lett körülöttünk, nem számítottunk rá, hogy egy ilyen apró viccből ekkora őrületet varázsolunk. Ha már így alakult, a táblákkal szándékunk, hogy elárverezzük őket egy jótékony szervezet részére – számoltak be a történet lezárásának tervéről.

László a Soproni Egyetemen, Ádám pedig Szombathelyen végezte felsőfokú tanulmányait. Megtudtuk még, hogy alapvetően futballszurkolók, de a kézilabda sem áll távol tőlük. Nagy élmény számukra ez az Európa-bajnokság, csak a magyar csapat korai búcsúja hozott ebbe némi csalódást.

Természetesen adódik a kérdés, hogy vajon a táblák és az azt kísérő felhajtás segítségével megtalálták-e a párjukat. Járfás László úgy fogalmazott, nagyon sokan jelentkeztek, akiknek a többsége, hozzájuk hasonlóan, inkább a poén részét látta ebben az akcióban. Számos jelentkezővel tartják a kapcsolatot, akik a szó jó értelmében ugyanolyan flúgosak, mint ők, rengeteget nevetnek, így ebből még akármi is lehet...