Az Abdai Horgász Egyesület 2015-ben alakult meg. Tagságuk változó, 54 felnőtt, és 10 gyermekhorgász alkotja. Két tavukban pontyot, keszegféléket, süllőt és compót telepítenek. Utóbbi védett halnak bizonyul náluk, minden egyes kifogott példányát vissza kell engedni. A tagságuk aktív, a horgászat mellett a társadalmi szerepvállalás területén is, ami minden tagjuk részére kötelező.

Az egyesület kezelésébe az Abdai tavak tartoznak. Van egy nagyobbik, ezt a tagságnak kínálják horgászatra, a kisebbek tavukon pedig általában februártól decemberig minden hétvégén horgászversenyeket szerveznek. A tavakban ponty, keszegfélék, süllő, és compó található. Általában ezeket a halfajokat telepítik minden évben. Pontyból húsz darabot, süllőből 5 darabot lehet évente haza vinni, a keszegfélékből hetente öt kilogrammot, míg a compó minden egyes példányát vissza kell engedni. Az egyesület szabályzata alapján a négy kilogramm feletti halakat is kötelezően vissza kell engedni a vízbe. Ezeknek a halaknak a beszerzése nem minden évben adott és költséges ezért óvják, vigyázzák.

- Általában nagy testű pontyokat is telepítünk évente, amikor anyagi lehetőségünk van rá. A tagságunk többsége a pontyra horgászik, így ennek a halfajnak a pótlása minden esztendőben kiemelt, és fontos számunkra. A legnagyobb fogás elérte a 14 kilogrammot is a nemes hal tekintetében. A horgászainknak a társadalmi munkában is ki kell venniük a részüket, így minden évben sokat teszünk tavaink környezetéért – fogalmazott lapunknak Saru Dániel az Abdai Horgász Egyesület titkára.

A társadalmi munka a szabályzatban is szerepel, így minden évben közösen szépítik és gondozzák a vízterületek közelségét. Szemetet szednek, füvet nyírnak, metszik a fákat, és az utóbbi időben mintegy ezer fát ültettek környezetükben. A társadalmi munkához tartozóan decemberben az utolsó horgászatot követően feszítőhálót helyeznek el a tavakon, rémzsinóros védekezésképp a kormoránok ellen

- Próbáljuk a tagságot arra sarkallni, hogy figyeljünk oda saját környezetünkre. Közösségi programjaink segítenek abban, hogy a nálunk horgászóknak kikapcsolódást is nyújtsunk. Emellett a tagság tagjai véradásokon is részt vettek már, minden évben száz adag halászlét főzünk felajánlásként a véradáson résztvevőknek. Mindezzel erősítve a társadalmi szerepvállalást – tette hozzá titkár.

Az egyesület tervei között szerepel, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a sporthorgászatra. A Mosoni Duna közelsége lehetőségként segítheti őket vízitúrák szervezésében. Tagságukba jelenleg megüresedés esetét lehet bekerülni.