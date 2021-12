Ingatlanbazár 2021.12.05. 09:05

Úszómedence, szauna és egy normál otthon méretű nyári lak is jár egy győri házhoz!

A 240 nm-es, eladó családi ház extráiból egy újabb hirdetés is kitelne. Az immár kiürített otthon képei még így, pőrén is igen jól mutatnak. Igényes anyaghasználat és egy izgalmas élet ígérete: nézzen be velünk a 180 milliós házba!

kisalfold.hu kisalfold.hu

“Győrújfaluban eladó egy pár éve épült, minimál stílust sugalló, exkluzívan kialakított, tágas napfényben úszó élettérrel rendelkező, 240 m2-es, 4 szoba+ nappalis, amerikai konyhás, gardrób szobás, 2 fürdőszobás, 40 m2-es dupla garázsos, szigetelt téglaépítésű családi ház.

A ház rendkívül jó elrendezésű, az alsó szinten nappali, amerikai konyhával, gardróbszoba, háztartási helyiség, hálószoba+ fürdőszoba található. Az emeleten, 3 hálószoba, fürdőszoba, tetőterasz kapott helyet. [...] A 740 m2-es igényesen parkosított udvar füvesített és örökzöldek teszik még harmonikusabbá, melyben kiépített öntözőrendszer, úszómedence, szauna, részben fedett terasz, 60 m2-es nyárlak található. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában