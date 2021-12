Tél a botanikus kertben címmel szervezett tudománynépszerűsítő rendezvénysorozatot európai uniós támogatással a Soproni Egyetem. Lehetőség nyílt egy séta során megismerni a nálunk előszeretettel karácsonyfának választott fenyőfák történetét, jellemzőit, tulajdonságait.

– A középkorban varázslatos tulajdonságokkal ruházták fel az örökzöldeket. Úgy tartották, hogy képesek távol tartani a boszorkányokat, betegségeket, rossz szellemeket – mondta el a séta bevezetőjében Kui Biborka, az egyetem botanikus kertjének munkatársa.

A karácsony és az örökzöld fák állításának összekapcsolása a XV. század vége felé történt meg, német keresztények ekkor kezdték el feldíszíteni az otthonukban található fákat. A keresztény világ nagy részének meghódítására azonban a XIX. századig kellett várni. Magyarországon a karácsonyfa-állítás a XIX. század második felében jelent meg. Úgy tartják, hogy az első karácsonyfát Brunszvik Teréz, az első hazai óvoda meg­alapítója állíttatta az óvodájában. Viszont csak száz évvel később, a huszadik század elején vált népszerűvé, napjainkban pedig már szinte elképzelhetetlen a karácsony fa nélkül.

A leggyakoribb és az egyik legjobban ismert fa a közönséges lucfenyő. Frissen vágva kellemes fenyőillatot áraszt. Nagyon szereti a párás, üde levegőt, ezért a meleg szobai száraz levegőt nehezen viseli, ilyenkor viszonylag gyorsan le is dobja tűleveleit. Egy másik viszonylag kedvelt karácsonyfának való fa az ezüstfenyő vagy szúrós luc. Eredeti termőhelyén kék lucnak is nevezik, utalva ezzel a tűlevelei színére, mely többnyire kékeszöld, kékesszürke. A száraz szobai levegőt jobban bírja, mint a lucfenyő, később kezdi lepergetni a tűleveleit, viszont jóval drágább is.

Nagy népszerűségnek ör­vendő karácsonyfafajta a kaukázusi jegenyefenyő vagy Nordmann-jegenyefenyő, mely nevét Alexander von Nordmann finn zoológusról kapta, aki először figyelt fel erre a különlegesen szép formájú fára. Magyarországon a leggyakoribb jegenyefenyő, köszönhetően mutatós külsejének és a környezet iránti nem túl nagy igényességének. Megdörzsölve kellemes narancs- illatot áraszt. Tűlevelei a hajtásokon száradnak el, nem hullnak le. Emiatt, valamint szép, szabályos koronája miatt igen kedvelt karácsonyfa, de a legdrágább is.

Nem sokkal kisebb népszerűségnek örvend a kolorádói jegenyefenyő, amely a legtöbbet tűrő fenyők egyike. Nem találkozunk túl gyakran karácsonyfaként a hosszú tűjű fenyőkkel: az erdeifenyővel, a feketefenyővel és az amerikai selyemfenyővel.

A fenyőfákat körbejáró sétát még a botanikus kert őzei is figyelemmel kísérték. A túra zárásaként Kui Biborka elmondta, bár sokan gondolják, ha műfenyőt vásárolnak, azzal jobban védik a környezetet, ez nem így van, hiszen az ökológiai lábnyomuk sokkal kisebb az élő karácsonyfáknak, mint a műanyagoknak, figyelembe véve, hogy az előállításuk, szállításuk mennyi energiába kerül, nem beszélve arról, hogy ez utóbbi soha nem bomlik le.